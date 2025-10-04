Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बेटी के अफेयर के शक में पिता बना हैवान, मां के सामने दी ये सजा

पंजाब के फिरोजपुर में शक के अंधेपन में एक पिता ने अपनी बेटी के हाथ-पैर बांधकर नहर में धक्का दे दिया। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने आरोपी को हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया।

2 min read

अमृतसर

image

Devika Chatraj

Oct 04, 2025

अफेयर के शक में बेटी को नहर में दिया धक्का (File Photo)

पंजाब के फिरोजपुर जिले में एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को सदमे की चपेट में ले लिया है। एक पिता ने अपनी ही बेटी पर अवैध संबंधों का शक पालकर क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं। बेटी के हाथ-पैर बांधे, फिर मां की आंखों के सामने उसे नहर में धक्का देकर मारने की कोशिश की।

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, आरोपी पिता ने कई दिनों से अपनी बेटी पर गांव के ही एक युवक से अफेयर का शक था। सुरजीत, जो एक साधारण किसान हैं, ने पहले तो बेटी को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उनकी "सुनी-सुनाई बातें" उनके दिमाग में घर कर गईं, तो गुस्से में अंधा हो गया।

हाथ-पैर बांध कर दिया धक्का

सुरजीत ने बेटी के हाथ-पैर रस्सी से बांध दिए और उसे घर के पास बहती नहर की ओर ले गया। वहां मां खड़ी होकर बेटी के लिए फूट-फूटकर रो रही थीं, लेकिन पिता ने उनकी किसी सुनवाई न की। बेरहमी से बेटी को नहर में धकेल दिया। गनीमत रही कि बेटी को ज्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन उसके हाथों पर रस्सी के निशान आज भी बाकी हैं।

देखें वीडियो

पुलिस की कार्रवाई

यह खौफनाक घटना तब सुर्खियों में आई जब आरोपी पिता ने खुद ही इस कांड का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया। बेटी के एक रिश्तेदार ने गुप्त रूप से पुलिस को सूचना दी। फिरोजपुर एसएसपी भूपिंदर सिंह ने बताया, "रिश्तेदार की शिकायत पर हमारी टीम ने तुरंत जांच शुरू की। आरोपी ने पूछताछ में जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा, 'मैंने बेटी को समझाया था, लेकिन वह नहीं मानी।'"

हत्या के प्रयास में मामला दर्ज

सुरजीत सिंह के खिलाफ हत्या के प्रयास, बच्चे पर अत्याचार और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बेटी और मां का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है, जबकि जांच जारी है।

पिता का कबूलनामा

पुलिस हिरासत में सुरजीत सिंह ने अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा, "मुझे शक हो गया था कि बेटी का गांव के लड़के से चक्कर चल रहा है। मैंने कई बार टोका, लेकिन…।" वह अपनी हरकत पर पछता रहा है, लेकिन अब कानून के कड़े हाथों का सामना करने को मजबूर है। मां ने पुलिस को बताया, "मैंने हाथ जोड़कर मिन्नत की, लेकिन वह नहीं रुका। मेरी बेटी निर्दोष है।"

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime

Published on:

04 Oct 2025 03:09 pm

Hindi News / National News / बेटी के अफेयर के शक में पिता बना हैवान, मां के सामने दी ये सजा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

CBI के पूर्व अधिकारियों पर गिरी गाज, SC के आदेश के बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच ने दर्ज की FIR

राष्ट्रीय

पटना में 12 राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग की अहम बैठक, जेडीयू ने रखी ये मांग

Bihar Assembly Elections
राष्ट्रीय

Bihar Elections : 54 सीटों पर आज तक नहीं जीता राजद, 9 पर लगातार बीजेपी का कब्जा

पटना

जगदीश विश्वकर्मा को क्यों बनाया गया गुजरात BJP का अध्यक्ष, ये तीन बात शायद ही किसी को पता होगी

राष्ट्रीय

पूर्व प्रेमी ने फिर से संबंध बनाने का डाला दबाव, नहीं मानने पर महिला के 7 साल के बेटे को किया किडनैप

7 year old boy kidnapped by mother's ex lover
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.