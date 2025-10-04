बेटी के अफेयर के शक में पिता बना हैवान, मां के सामने दी ये सजा

यह खौफनाक घटना तब सुर्खियों में आई जब आरोपी पिता ने खुद ही इस कांड का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया। बेटी के एक रिश्तेदार ने गुप्त रूप से पुलिस को सूचना दी। फिरोजपुर एसएसपी भूपिंदर सिंह ने बताया, "रिश्तेदार की शिकायत पर हमारी टीम ने तुरंत जांच शुरू की। आरोपी ने पूछताछ में जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा, 'मैंने बेटी को समझाया था, लेकिन वह नहीं मानी।'"