बेटी के अफेयर के शक में पिता बना हैवान, मां के सामने दी ये सजा

अफेयर के शक में बेटी को नहर में दिया धक्का (File Photo)
पंजाब के फिरोजपुर जिले में एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को सदमे की चपेट में ले लिया है। एक पिता ने अपनी ही बेटी पर अवैध संबंधों का शक पालकर क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं। बेटी के हाथ-पैर बांधे, फिर मां की आंखों के सामने उसे नहर में धक्का देकर मारने की कोशिश की।
जानकारी के मुताबिक, आरोपी पिता ने कई दिनों से अपनी बेटी पर गांव के ही एक युवक से अफेयर का शक था। सुरजीत, जो एक साधारण किसान हैं, ने पहले तो बेटी को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उनकी "सुनी-सुनाई बातें" उनके दिमाग में घर कर गईं, तो गुस्से में अंधा हो गया।
सुरजीत ने बेटी के हाथ-पैर रस्सी से बांध दिए और उसे घर के पास बहती नहर की ओर ले गया। वहां मां खड़ी होकर बेटी के लिए फूट-फूटकर रो रही थीं, लेकिन पिता ने उनकी किसी सुनवाई न की। बेरहमी से बेटी को नहर में धकेल दिया। गनीमत रही कि बेटी को ज्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन उसके हाथों पर रस्सी के निशान आज भी बाकी हैं।
यह खौफनाक घटना तब सुर्खियों में आई जब आरोपी पिता ने खुद ही इस कांड का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया। बेटी के एक रिश्तेदार ने गुप्त रूप से पुलिस को सूचना दी। फिरोजपुर एसएसपी भूपिंदर सिंह ने बताया, "रिश्तेदार की शिकायत पर हमारी टीम ने तुरंत जांच शुरू की। आरोपी ने पूछताछ में जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा, 'मैंने बेटी को समझाया था, लेकिन वह नहीं मानी।'"
सुरजीत सिंह के खिलाफ हत्या के प्रयास, बच्चे पर अत्याचार और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बेटी और मां का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है, जबकि जांच जारी है।
पुलिस हिरासत में सुरजीत सिंह ने अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा, "मुझे शक हो गया था कि बेटी का गांव के लड़के से चक्कर चल रहा है। मैंने कई बार टोका, लेकिन…।" वह अपनी हरकत पर पछता रहा है, लेकिन अब कानून के कड़े हाथों का सामना करने को मजबूर है। मां ने पुलिस को बताया, "मैंने हाथ जोड़कर मिन्नत की, लेकिन वह नहीं रुका। मेरी बेटी निर्दोष है।"
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग