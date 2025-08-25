पंजाब पुलिस की बड़ी सफलता, बंबीहा गैंग के चार शूटर को किया गिरफ्तार, चार हथियार बरामद

पंजाब पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए देविंदर बंबीहा गैंग के चार सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सतनाम सिंह उर्फ सत्ती, गुरप्रीत उर्फ गुरी, सर्म सिंह उर्फ रिंकू और दीपक सिंह के रूप में हुई है। ये सभी एक बड़ी लूट की साजिश को अंजाम देने की योजना बना रहे थे।
पुलिस के अनुसार, बरनाला में एक नाका ऑपरेशन के दौरान जब पुलिस ने आरोपियों को रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर गोलीबारी शुरू कर दी। हालांकि, पुलिसकर्मियों ने साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए न केवल हमलावरों को काबू किया, बल्कि उन्हें उनके वाहन समेत गिरफ्तार कर लिया।
आरोपियों के कब्जे से चार हथियार, जिनमें एक जिगाना पिस्तौल, तीन अन्य पिस्तौल (.30 और .32 बोर) और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पंजाब पुलिस के महानिदेशक (डीजीपी) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इस कार्रवाई की जानकारी साझा करते हुए बताया कि सतनाम सिंह उर्फ सत्ती एक कुख्यात अपराधी है, जिसके खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट सहित 22 से अधिक मामले दर्ज हैं। वहीं, सर्म सिंह और दीपक सिंह नशीले पदार्थों के व्यापार में भी लिप्त हैं। डीजीपी ने कहा कि आरोपियों से पूछताछ जारी है और जल्द ही अन्य महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना है।
डीजीपी ने अपने बयान में यह भी जोड़ा कि पंजाब पुलिस राज्य में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए गैंगस्टर नेटवर्क और संगठित अपराध सिंडिकेट को जड़ से उखाड़ने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस कार्रवाई को पंजाब पुलिस की अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा माना जा रहा है। यह सफलता न केवल बरनाला पुलिस की तत्परता को दर्शाती है, बल्कि यह भी संदेश देती है कि पंजाब पुलिस अपराधियों के खिलाफ किसी भी तरह की नरमी नहीं बरतेगी।