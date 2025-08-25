पंजाब पुलिस की बड़ी सफलता, बंबीहा गैंग के चार शूटर को किया गिरफ्तार, चार हथियार बरामद

आरोपियों के कब्जे से चार हथियार, जिनमें एक जिगाना पिस्तौल, तीन अन्य पिस्तौल (.30 और .32 बोर) और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पंजाब पुलिस के महानिदेशक (डीजीपी) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इस कार्रवाई की जानकारी साझा करते हुए बताया कि सतनाम सिंह उर्फ सत्ती एक कुख्यात अपराधी है, जिसके खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट सहित 22 से अधिक मामले दर्ज हैं। वहीं, सर्म सिंह और दीपक सिंह नशीले पदार्थों के व्यापार में भी लिप्त हैं। डीजीपी ने कहा कि आरोपियों से पूछताछ जारी है और जल्द ही अन्य महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना है।