राहुल गांधी के फेक वोटर आरोपों पर चुनाव आयोग का करारा जवाब, जिस परिवार को फेक बताया वो निकला असली

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इन दिनों फर्जी मतदाताओं के मुद्दे को लेकर एक मुहीम शुरु कर रखी है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग फर्जी वोटर्स के नाम वोटरकार्ड जारी करता है और इसकी मदद से वोट चोरी किए जाते है। हाल ही एक प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर राहुल ने इसी कई ऐसे लोगों की वोटरकार्ड दिखाते हुए उनके फेक वोटर होने का दावा किया था। लेकिन राहुल का यह दाव अब उन्ही पर भारी पड़ गया है क्योंकि प्रेस कांफ्रेंस के दौरान राहुल ने कर्नाटक के एक परिवार को फर्जी वोटर बताया था उसके सदस्यों के असली मतदाता होने के परिणाम चुनाव आयोग ने पेश कर दिए है।