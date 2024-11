Rahul Gandhi ने राष्ट्रपति चुनाव के बाद डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस को लिखा पत्र, जानें क्या कहा?

नई दिल्ली•Nov 08, 2024 / 01:35 pm• Akash Sharma

Rahul Gandhi

Rahul Gandhi Letter to Donald Trump And Kamala Harris: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव (US President Elections) में जीत दर्ज करने वाले रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और उनकी प्रतिद्वंद्वी डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस को लेटर लिखा है। बता दें कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के शुरुआती नतीजे में ट्रंप ने 40 राज्यों में से 25 पर और 15 पर हैरिस को जीत मिली है। ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। आइए जानते हैं राहुल ने लेटर में क्या-क्या लिखा है-