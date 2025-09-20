2027 तक मुंबई में दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, रेल मंत्री ने ट्रेन सुरंग का किया उद्घाटन

रेल मंत्री ने बताया कि, अब, मुंबई-अहमदाबाद परियोजना में लगभग 320 किलोमीटर लंबा पुल वाला हिस्सा पूरा हो चुका है। सभी स्टेशनों पर बहुत अच्छा काम चल रहा है। नदियों पर बन रहे पुल भी बहुत तेजी से पूरे हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री के अनुसार, लोग बुलेट ट्रेन से मुंबई और अहमदाबाद के बीच की दूरी दो घंटे सात मिनट में तय कर सकेंगे, जबकि गूगल मैप्स ऐप पर यह दूरी नौ घंटे में तय होती है।