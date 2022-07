सोनिया गांधी के पड़ोसी बनेंगे रामनाथ कोविंद, 30 साल तक रामविलास पासवान के कब्जे में रहे बंगले में होंगे शिफ्ट

देश के निर्वतमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को पूरा हो रहा है। 25 को देश के नए राष्ट्रपति मिलेंगे। रिटायरमेंट के बाद रामनाथ कोविंद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नए पड़ोसी बनेंगे। उनका सामान 12 जनपद में शिफ्ट किया जा रहा है।

Ram Nath Kovind will be new Neighbour of congress leader Sonia Gandhi