पहले पत्थर से कुचलकर युवक को उतारा मौत के घाट, फिर सबूत मिटाने के लिए जलाया शव

झारखण्ड के रांची में एक दिल दहला देने वाले मामले का खुलासा हुआ है। शहर के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक युवक की पत्थर से कुचल कर हत्या कर दी गई है और फिर उसका शव जला दिया। शायद सबूत मिटाने के लिए युवक की हत्या के बाद शव को जलाया गया था। टोनको तालाब के पास स्थानीय लोगों को एक अधजला शव मिलने पर इस मामले का खुलासा हुआ। लोगों ने तुरंत एयरपोर्ट थाना और खरसीदाग ओपी को मामले की सूचना दी। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंच कर शव को कब्जे में लिया और मामले की जांच शुरु कर दी है।
शुरुआती जांच में पुलिस ने युवक के शव के पास एक खून से लथपथ बड़ा पत्थर बरामद किया है। जांच टीम को आशंका है कि युवक की हत्या इसी पत्थर से की गई थी और इसके बाद साक्ष्य मिटाने के लिए शव पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, शव इतनी बुरी तरह से जला चुका है कि मृतक की पहचना करना काफी मुश्किल हो गया है। मामले की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है और मौके से मिले साक्ष्यों को जब्त कर लिया गया है। इसी के साथ पुलिस आसपास के इलाकों से गुमशुदगी की शिकायतों की जांच कर रही है, ताकि मृतक की पहचान की जा सके।
अधिकारियों ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला आपसी रंजिश का लग रहा है। हालांकि, हत्या के कारणों और इसमें शामिल लोगों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आगे की जांच के बाद ही हो पाएगी। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है और सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। वारदात से इलाके में दहशत फैल गई है। तालाब के किनारे आमतौर पर लोग सुबह टहलने आते हैं। शुक्रवार को जब वहां अधजला शव मिला तो यह खबर पूरे क्षेत्र में तेजी से फैल गई और मौके पर भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने अजात अपराधियों के खिलाफ हत्या और साक्ष्य मिटाने का मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।