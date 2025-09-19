Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पहले पत्थर से कुचलकर युवक को उतारा मौत के घाट, फिर सबूत मिटाने के लिए जलाया शव

रांची में एक युवक की पत्थर से कुचल कर हत्या कर दी गई और फिर सबूत मिटाने के लिए उसका शव जला दिया गया।

भारत

Himadri Joshi

Sep 19, 2025

Ranchi man stoned to death and then burned
रांची में एक व्यक्ति की पत्थर से कुचलकर हत्या (प्रतिकात्मक तस्वीर)

झारखण्ड के रांची में एक दिल दहला देने वाले मामले का खुलासा हुआ है। शहर के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक युवक की पत्थर से कुचल कर हत्या कर दी गई है और फिर उसका शव जला दिया। शायद सबूत मिटाने के लिए युवक की हत्या के बाद शव को जलाया गया था। टोनको तालाब के पास स्थानीय लोगों को एक अधजला शव मिलने पर इस मामले का खुलासा हुआ। लोगों ने तुरंत एयरपोर्ट थाना और खरसीदाग ओपी को मामले की सूचना दी। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंच कर शव को कब्जे में लिया और मामले की जांच शुरु कर दी है।

बुरी तरह जला शव, युवक की पहचान मुश्किल

शुरुआती जांच में पुलिस ने युवक के शव के पास एक खून से लथपथ बड़ा पत्थर बरामद किया है। जांच टीम को आशंका है कि युवक की हत्या इसी पत्थर से की गई थी और इसके बाद साक्ष्य मिटाने के लिए शव पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, शव इतनी बुरी तरह से जला चुका है कि मृतक की पहचना करना काफी मुश्किल हो गया है। मामले की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है और मौके से मिले साक्ष्यों को जब्त कर लिया गया है। इसी के साथ पुलिस आसपास के इलाकों से गुमशुदगी की शिकायतों की जांच कर रही है, ताकि मृतक की पहचान की जा सके।

ये भी पढ़ें

16 साल के लड़के का दो साल तक रेप करने के मामले में 14 में से 12 आरोपी गिरफ्तार
राष्ट्रीय
12 accused of raping 16 year old boy in kerala arrested

पुलिस कर रही आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच

अधिकारियों ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला आपसी रंजिश का लग रहा है। हालांकि, हत्या के कारणों और इसमें शामिल लोगों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आगे की जांच के बाद ही हो पाएगी। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है और सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। वारदात से इलाके में दहशत फैल गई है। तालाब के किनारे आमतौर पर लोग सुबह टहलने आते हैं। शुक्रवार को जब वहां अधजला शव मिला तो यह खबर पूरे क्षेत्र में तेजी से फैल गई और मौके पर भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने अजात अपराधियों के खिलाफ हत्या और साक्ष्य मिटाने का मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

खबर शेयर करें:

Published on:

19 Sept 2025 01:48 pm

Hindi News / National News / पहले पत्थर से कुचलकर युवक को उतारा मौत के घाट, फिर सबूत मिटाने के लिए जलाया शव

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.