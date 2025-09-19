पहले पत्थर से कुचलकर युवक को उतारा मौत के घाट, फिर सबूत मिटाने के लिए जलाया शव

अधिकारियों ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला आपसी रंजिश का लग रहा है। हालांकि, हत्या के कारणों और इसमें शामिल लोगों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आगे की जांच के बाद ही हो पाएगी। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है और सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। वारदात से इलाके में दहशत फैल गई है। तालाब के किनारे आमतौर पर लोग सुबह टहलने आते हैं। शुक्रवार को जब वहां अधजला शव मिला तो यह खबर पूरे क्षेत्र में तेजी से फैल गई और मौके पर भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने अजात अपराधियों के खिलाफ हत्या और साक्ष्य मिटाने का मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।