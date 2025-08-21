Rapido पर लगा 10 लाख रुपये का जुर्माना, लोगों को देना होगा रिफंड

CCPA के अनुसार, ये विज्ञापन 120 से अधिक शहरों में 548 दिनों तक कई भाषाओं में चलाए गए, जिससे इनका भ्रामक प्रभाव और बढ़ा। जून 2024 से जुलाई 2025 के बीच रैपिडो को 1,200 से अधिक उपभोक्ता शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से आधे का समाधान नहीं हुआ। नियामक ने पाया कि रैपिडो ने वादा किए गए 50 रुपये कैशबैक के बजाय 'रैपिडो कॉइन्स' दिए, जो केवल सात दिनों के लिए वैलिड थे और सिर्फ बाइक राइड के लिए इस्तेमाल हो सकते थे।