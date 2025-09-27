ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार, मां-बेटी समेत तीन लोगों की मौत

गुरुवार देर रात हुई इस दुर्घटना में मारे गए लोगों की पहचान जमशेदपुर के कदमा स्थित प्रथिक बिहार की निवासी कुसुमिता पटनायक (58), उनकी बेटी मोनिका पटनायक (28) और ड्राइवर गणेश रॉय (50) के रूप में की गई, जो कि कोलकाता के चक्रबाड़िया का रहने वाला था। यह तीनों मारुति स्विफ्ट गाड़ी में कोलकाता से जमशेदपुर आ रहे थे। तभी रास्ते में ड्राइवर ने गाड़ी का नियंत्रण खो दिया और वह एक ट्रक से टक्करा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ी का आधे से ज्यादा हिस्सा ट्रक में घुस गया और उसमें सवार तीनों लोग बूरी तरह से घायल अवस्था में गाड़ी में फंस गए।