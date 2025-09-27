Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार, मां-बेटी समेत तीन लोगों की मौत

झारखंड के घाटशिला में एक तेज रफ्तार कार ट्रक से टकरा गई। इस दुर्घटना में मां बेटी समेत तीन लोगों की मौत हो गई है।

भारत

Himadri Joshi

Sep 27, 2025

Road Accident in Jharkhand
झारखंड में सड़क दुर्घटना (प्रतीकात्मक तस्वीर)

झारखंड में एक दर्दनाक हादसे में मां बेटी समेत तीन लोगों की मौत की खबर सामने आई है। यह मां-बेटी ड्राइवर के साथ कोलकाता से जमशेदपुर लौट रही थी। तभी अचानक घाटशिला के बहरागोड़ा थाना क्षेत्र में उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। तेज रफ्तार के चलते गाड़ी एनएच-18 पर झरिया मोड़ के पास एक ट्रक के पिछले हिस्से से जाकर टकरा गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह से ट्रक में फंस गया और उसमें सवार तीनों लोगों की मौत हो गई।

घायल अवस्था में गाड़ी में फंसे रहे तीनों लोग

गुरुवार देर रात हुई इस दुर्घटना में मारे गए लोगों की पहचान जमशेदपुर के कदमा स्थित प्रथिक बिहार की निवासी कुसुमिता पटनायक (58), उनकी बेटी मोनिका पटनायक (28) और ड्राइवर गणेश रॉय (50) के रूप में की गई, जो कि कोलकाता के चक्रबाड़िया का रहने वाला था। यह तीनों मारुति स्विफ्ट गाड़ी में कोलकाता से जमशेदपुर आ रहे थे। तभी रास्ते में ड्राइवर ने गाड़ी का नियंत्रण खो दिया और वह एक ट्रक से टक्करा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ी का आधे से ज्यादा हिस्सा ट्रक में घुस गया और उसमें सवार तीनों लोग बूरी तरह से घायल अवस्था में गाड़ी में फंस गए।

कड़ी मेहनत के बाद तीनों को गाड़ी से निकाला

दुर्घटना की सूचना मिलते ही तुरंत बहरागोड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिल कर कड़ी मेहनत के बाद गाड़ी में फंसे लोगों को बाहर निकाला। तीनों को तुरंत एंबुलेंस की सहायता से नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टर्स ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में ले लिया, जिन्हें पोस्टमार्टम के बाद उनके परिवारों को सौंप दिया जाएगा। साथ ही पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी और ट्रक को भी जब्त कर लिया है।

खबर शेयर करें:

Published on:

27 Sept 2025 03:26 pm

Hindi News / National News / ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार, मां-बेटी समेत तीन लोगों की मौत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.