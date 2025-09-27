ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार, मां-बेटी समेत तीन लोगों की मौत

झारखंड में एक दर्दनाक हादसे में मां बेटी समेत तीन लोगों की मौत की खबर सामने आई है। यह मां-बेटी ड्राइवर के साथ कोलकाता से जमशेदपुर लौट रही थी। तभी अचानक घाटशिला के बहरागोड़ा थाना क्षेत्र में उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। तेज रफ्तार के चलते गाड़ी एनएच-18 पर झरिया मोड़ के पास एक ट्रक के पिछले हिस्से से जाकर टकरा गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह से ट्रक में फंस गया और उसमें सवार तीनों लोगों की मौत हो गई।
गुरुवार देर रात हुई इस दुर्घटना में मारे गए लोगों की पहचान जमशेदपुर के कदमा स्थित प्रथिक बिहार की निवासी कुसुमिता पटनायक (58), उनकी बेटी मोनिका पटनायक (28) और ड्राइवर गणेश रॉय (50) के रूप में की गई, जो कि कोलकाता के चक्रबाड़िया का रहने वाला था। यह तीनों मारुति स्विफ्ट गाड़ी में कोलकाता से जमशेदपुर आ रहे थे। तभी रास्ते में ड्राइवर ने गाड़ी का नियंत्रण खो दिया और वह एक ट्रक से टक्करा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ी का आधे से ज्यादा हिस्सा ट्रक में घुस गया और उसमें सवार तीनों लोग बूरी तरह से घायल अवस्था में गाड़ी में फंस गए।
दुर्घटना की सूचना मिलते ही तुरंत बहरागोड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिल कर कड़ी मेहनत के बाद गाड़ी में फंसे लोगों को बाहर निकाला। तीनों को तुरंत एंबुलेंस की सहायता से नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टर्स ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में ले लिया, जिन्हें पोस्टमार्टम के बाद उनके परिवारों को सौंप दिया जाएगा। साथ ही पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी और ट्रक को भी जब्त कर लिया है।