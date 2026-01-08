बना रहेगा चाचा-भतीजे का साथ या शरद पवार थामेंगे NDA का हाथ, सब कुछ हो गया स्पष्ट

सुनील तटकरे ने कहा कि पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ नगर निगम चुनाव में BJP और हमने यह सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का रणनीतिक फैसला लिया कि विपक्ष को कोई जगह न मिले। यह फैसला मुख्यमंत्री फडणवीस के साथ महायुति की बैठक में लिया गया था। उन्होंने आगे कहा कि भले ही दोनों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन हमारे रुख में कोई बदलाव नहीं आया है, हम एनडीए के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, तटकरे ने दावा किया कि 1999 में सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाने के बाद शरद पवार को कांग्रेस से निकाल दिया गया था। उन्होंने कहा कि 1999 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और NCP ने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा था। किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने शरद पवार को फोन करके NDA के साथ राज्य में सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया था। लेकिन उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। मैं नहीं जानता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उस समय मैं दूसरे दर्जे का नेता था।