Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

सिक्किम में लैन्ड्स्लाइड का कहर, 4 लोगों की मौत, 3 लापता

Sikkim Landslide: सिक्किम में भारी बारिश के कारण भूस्खलन से चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लापता बताए जा रहे हैं।

भारत

Devika Chatraj

Sep 12, 2025

Sikkim Landslide
सिक्किम में भूस्खलन से 4 लोगों की मौत (X)

Sikkim Heavy Rain: पश्चिमी सिक्किम के यांगथांग क्षेत्र में गुरुवार देर रात भारी बारिश के कारण भयंकर भूस्खलन (लैन्ड्स्लाइड) होने से चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लापता बताए जा रहे हैं। यह घटना ऊपरी रिम्बी इलाके में आधी रात के आसपास हुई, जब तेज वर्षा ने पहाड़ों को कमजोर कर दिया और मलबा बहकर निचले इलाकों में जा गिरा।

तीन लोगों की मौके पर मौत

पुलिस अधीक्षक (SP) ग्यालशिंग त्सेरिंग शेरपा ने बताया कि भूस्खलन की चपेट में आने से तीन लोग मौके पर ही मारे गए। बचाव दल ने दो महिलाओं को प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित निकाला और उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान एक महिला ने दम तोड़ दिया। दूसरी महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। तीन अन्य लोगों की तलाश अभी भी जारी है।

IMD ने जारी की थी चेतावनी

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने सिक्किम में 10 सितंबर को भारी वर्षा की चेतावनी जारी की थी, जिसके बाद कई इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं दर्ज की गई हैं। इस हफ्ते ही सोमवार को ग्यालशिंग जिले में एक अन्य भूस्खलन में एक महिला की मौत हो चुकी थी। ह्यूम नदी उफान पर है, और मलबा बहने से कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं।

राहत कार्य में जुटा प्रशासन

स्थानीय प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया है। एसएसबी कर्मी, स्थानीय लोग और रेस्क्यू टीम मिलकर प्रभावित क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। एक वीडियो में बचावकर्मी उफनती नदी के किनारे रस्सियों के सहारे खड़े दिखाई दे रहे हैं, जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। प्रशासन ने आसपास के ग्रामीणों को सतर्क रहने और यात्रा से बचने की सलाह दी है।

खबर शेयर करें:

Published on:

12 Sept 2025 10:18 am

Hindi News / National News / सिक्किम में लैन्ड्स्लाइड का कहर, 4 लोगों की मौत, 3 लापता

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.