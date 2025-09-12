सिक्किम में लैन्ड्स्लाइड का कहर, 4 लोगों की मौत, 3 लापता

स्थानीय प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया है। एसएसबी कर्मी, स्थानीय लोग और रेस्क्यू टीम मिलकर प्रभावित क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। एक वीडियो में बचावकर्मी उफनती नदी के किनारे रस्सियों के सहारे खड़े दिखाई दे रहे हैं, जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। प्रशासन ने आसपास के ग्रामीणों को सतर्क रहने और यात्रा से बचने की सलाह दी है।