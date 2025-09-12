सिक्किम में लैन्ड्स्लाइड का कहर, 4 लोगों की मौत, 3 लापता

Sikkim Heavy Rain: पश्चिमी सिक्किम के यांगथांग क्षेत्र में गुरुवार देर रात भारी बारिश के कारण भयंकर भूस्खलन (लैन्ड्स्लाइड) होने से चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लापता बताए जा रहे हैं। यह घटना ऊपरी रिम्बी इलाके में आधी रात के आसपास हुई, जब तेज वर्षा ने पहाड़ों को कमजोर कर दिया और मलबा बहकर निचले इलाकों में जा गिरा।
पुलिस अधीक्षक (SP) ग्यालशिंग त्सेरिंग शेरपा ने बताया कि भूस्खलन की चपेट में आने से तीन लोग मौके पर ही मारे गए। बचाव दल ने दो महिलाओं को प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित निकाला और उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान एक महिला ने दम तोड़ दिया। दूसरी महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। तीन अन्य लोगों की तलाश अभी भी जारी है।
भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने सिक्किम में 10 सितंबर को भारी वर्षा की चेतावनी जारी की थी, जिसके बाद कई इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं दर्ज की गई हैं। इस हफ्ते ही सोमवार को ग्यालशिंग जिले में एक अन्य भूस्खलन में एक महिला की मौत हो चुकी थी। ह्यूम नदी उफान पर है, और मलबा बहने से कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं।
स्थानीय प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया है। एसएसबी कर्मी, स्थानीय लोग और रेस्क्यू टीम मिलकर प्रभावित क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। एक वीडियो में बचावकर्मी उफनती नदी के किनारे रस्सियों के सहारे खड़े दिखाई दे रहे हैं, जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। प्रशासन ने आसपास के ग्रामीणों को सतर्क रहने और यात्रा से बचने की सलाह दी है।