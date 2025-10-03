सोनम वांगचुक की पत्नी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, राष्ट्रपति से की तत्काल हस्तक्षेप की मांग

गीतांजलि ने लिखा, "मुझे नहीं पता कि मेरे पति इस समय किस स्थिति में हैं। वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो न केवल अपने देश, बल्कि किसी के लिए भी खतरा नहीं बन सकते। उन्होंने लद्दाख के वीर सपूतों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया है और भारतीय सेना के साथ एकजुटता से खड़े हैं।" उन्होंने राष्ट्रपति से वांगचुक की बिना शर्त रिहाई की मांग करते हुए कहा कि यह न केवल उनके परिवार, बल्कि लद्दाख के उन हजारों लोगों के लिए न्याय होगा जो उनके कार्यों से प्रेरित हैं।