बाल बाल बची 78 यात्रियों की जान! उड़ान भरते समय गिरा SpiceJet विमान का पहिया, फिर कराई इमरजेंसी लैंडिंग

स्पाइसजेट के बॉम्बार्डियर DHC8-400 विमान ने शुक्रवार दोपहर 2.39 बजे कांडला एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। टावर कंट्रोलर ने टेकऑफ के दौरान विमान से एक काले रंग की बड़ी वस्तु रनवे पर गिरती हुई देखी। बाद में रनवे पर जाकर देखा गया तो पता चला कि विमान का पहिया गिर गया है। इसके बाद मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 3.51 के करीब तकनीकी खराबी की जानकारी देकर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। लैंडिंग के दौरान किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा और विमान ने रनवे नंबर 27 पर सुरक्षित लैंडिंग की। इसके बाद विमान अपने आप टर्मिनल तक गया और सभी यात्री सामान्य रूप से उतर गए।