दिल्ली से चल रही पंजाब सरकार, सुखपाल सिंह खैरा ने AAP पर साधा निशाना

खैरा ने आगे आरोप लगाया कि ये वकील मुख्यमंत्री भगवंत मान को दरकिनार कर पंजाब पुलिस और विजिलेंस ब्यूरो के अधिकारियों को दिल्ली बुलाते हैं और विपक्षी नेताओं व कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के आदेश देते हैं। उन्होंने खुद पर निशाना साधे जाने का जिक्र करते हुए कहा, "मुझ पर 5 आपराधिक मामले दर्ज करके और मुझे 5 महीने के लिए जेल भेजकर संतुष्ट न होकर, अरविंद केजरीवाल के इशारे पर काम करने वाले वकीलों की ये शरारती टीम पंजाब पुलिस पर दबाव बना रही है कि किसी तरह मुझे फिर से गिरफ्तार कर लिया जाए! मेरे अलावा 8-10 और नेताओं/कार्यकर्ताओं की सूची है जो केजरीवाल की हिट लिस्ट में हैं।"