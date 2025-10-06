सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार और लद्दाख प्रशासन को जारी किया नोटिस, जानें क्या कहा

जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद सरकार से जवाब मांगा। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वांगचुक के वकील से सवाल किया कि इस मामले को हाईकोर्ट में क्यों नहीं उठाया गया। इस पर वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग्मो की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जवाब दिया, "कौन सा हाईकोर्ट?" सिब्बल ने जोर देकर कहा कि याचिका में हिरासत की वैधता पर सवाल उठाए गए हैं और उनकी ओर से हिरासत का विरोध किया जा रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि मामला राष्ट्रीय महत्व का है, जिसके कारण इसे सीधे सुप्रीम कोर्ट में लाया गया।