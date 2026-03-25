Tamil Nadu Elections: AIADMK ने जारी की पहली लिस्ट, 23 उम्मीदवारों में 21 पूर्व मंत्री शामिल

इस बार AIADMK ने कुछ प्रमुख नेताओं की सीटों में बदलाव कर रणनीतिक चाल चली है। पूर्व मंत्री सी वे शणमुगम, जो पिछला चुनाव विलुप्पुरम से हार गए थे, अब मेलम से चुनाव लड़ेंगे। वहीं के टी राजेंद्र भालाजी को राजापालयम की बजाय शिवकाशी से उतारा गया है। इन बदलावों को पार्टी की सोची समझी रणनीति माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य नेताओं को मजबूत क्षेत्रों में उतारकर जीत की संभावना बढ़ाना है। यह कदम दिखाता है कि पार्टी केवल परंपरागत सीटों पर निर्भर नहीं रहना चाहती, बल्कि नए समीकरण बना रही है।