खून से लथपथ सख्श करता रहा फरियाद लेकिन फिर भी नहीं रुके अपराधी, वीडियो वायरल

तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में तीन नशे में धुत बदमाशों के एक व्यक्ति को बुरी तरह से पीटने का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में पीड़ित लगातार हमलावरों से उसे छोड़ देने की गुहार लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। जानकारी के मुताबिक इस शराबी गैंग ने इसके बाद कुछ और लोगों के साथ भी मारपीट की और फिर पुलिस पर भी हमला किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस को गोली चलानी पड़ी जिसके बाद तीनों बदमाशों को पकड़ लिया गया। इस हिंसक हमले में दो पुलिसकर्मियों समेत छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
वृद्धाचलम के इस चौंकाने वाले वीडियो में तीन लोग एक आदमी को लोहे की रॉड से बुरी तरह पीटते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में, वह आदमी बूरी तरह से खून से लथपथ हालत में बार बार हमलावरों से उसे छोड़ देने की गुहार लगा रहा है। पीड़ित व्यक्ति के सिर, चेहरे और शरीर पर खून लगा हुआ है और फर्श पर भी खून बिखरा हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि, जब पीड़िता भागने की कोशिश करता है तो एक हमलावर उसे फिर से पकड़ने की कोशिश में उसकी शर्ट खींचने लगता है। हालांकि आखिर में पीड़ित कैसे जैसे अपनी जान बचा कर भागने में कामीयाब हो जाता है।
पुलिस जानकारी के अनुसार, इस घटना के बाद शराबी गैंग ने एक बस चालक और दो दुकानदारों पर भी हमला किया था। बाद में जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची तो बदमाशों ने शराब की बोतलों से पुलिस पर हमला कर दिया, जिससे बचने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी। पुलिस ने बदमाशों के पैरों को निशाना बना कर गोली चलाई, जिसके चलते शराबी गैंग ने बोतले फेंकना बंद कर दिया और पुलिस ने तीन में से दो बदमाशों को पकड़ लिया। एक शराबी मौके से भागने में कामीयाब रहा जिसे बुधवार सुबह पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, तीनों हमलावर चेन्नई के कोयंबेडु सब्जी बाजार में लोडमैन (ट्रक और रिक्शा चलाने वाले) के रूप में काम करने वालों के तौर पर की गई है। जिस व्यक्ति पर तीनों बदमाशों ने कैमरे के सामने हमला किया वह उनके इलाके के पास एक निर्माण स्थल पर काम करता है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि इन लोगों के खिलाफ पहले से ही नशे में लड़ाई-झगड़े के मामले दर्ज हैं। घटना में घायल पुलिसकर्मियों समेत सभी छह पीड़ित अब खतरे से बाहर है। कुड्डालोर के पुलिस अधीक्षक एस जयकुमार ने घायलों से मुलाकात कर मामले में सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है।