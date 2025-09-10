खून से लथपथ सख्श करता रहा फरियाद लेकिन फिर भी नहीं रुके अपराधी, वीडियो वायरल

वृद्धाचलम के इस चौंकाने वाले वीडियो में तीन लोग एक आदमी को लोहे की रॉड से बुरी तरह पीटते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में, वह आदमी बूरी तरह से खून से लथपथ हालत में बार बार हमलावरों से उसे छोड़ देने की गुहार लगा रहा है। पीड़ित व्यक्ति के सिर, चेहरे और शरीर पर खून लगा हुआ है और फर्श पर भी खून बिखरा हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि, जब पीड़िता भागने की कोशिश करता है तो एक हमलावर उसे फिर से पकड़ने की कोशिश में उसकी शर्ट खींचने लगता है। हालांकि आखिर में पीड़ित कैसे जैसे अपनी जान बचा कर भागने में कामीयाब हो जाता है।