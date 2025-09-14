Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

स्कूल की आड़ में चल रही ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़, करोड़ों का नशीला पदार्थ बरामद

Drugs Factory Exposed in Hyderabad: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के सिकंदराबाद में स्कूल की आड़ में ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। इस कार्रवाई में पुलिस ने 7 किलोग्राम से अधिक नशीली दवाओं की जब्ती की।

हैदराबाद तेलंगाना

Devika Chatraj

Sep 14, 2025

Dugs Factory Exposed
स्कूल की आड़ में ड्रग्स फैक्ट्री (X)

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के सिकंदराबाद इलाके के बोयनपल्ली क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पुलिस की एलीट ग्रुप फॉर ड्रग लॉ एनफोर्समेंट (ईगल) टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर मेधा हाई स्कूल में छापेमारी की, जहां स्कूल को बंद करके बड़े पैमाने पर ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री चला रही थी। इस कार्रवाई में पुलिस ने 7 किलोग्राम से अधिक नशीली दवाओं की जब्ती की, जिनकी कीमत करोड़ों रुपये बताई जा रही है।

मास्टरमाइंड पढ़ाता था ट्यूशन

पुलिस के अनुसार, स्कूल का मालिक गौड़ इस अवैध धंधे का मास्टरमाइंड है। उसने स्कूल को बंद कर दिया था और दिन के समय ड्रग्स (मुख्य रूप से अल्प्राजोलम जैसी नशीली गोलियां) बनाने का कारोबार चला रहा था। शाम को वह ट्यूशन क्लासेस का बहाना बनाकर छात्रों को पढ़ाता था, ताकि आसपास के लोगों को कोई शक न हो। छापेमारी के दौरान स्कूल की पांच कक्षाओं में पढ़ाई का दिखावा था, लेकिन छठी कक्षा में ड्रग्स बनाने की मशीनरी और रसायन मिले।

नशीली दवाओं के अलावा अन्य सामग्री भी बरामद

ईगल टीम ने छापे में रिएक्टर, नकदी, नशीली दवाओं के अलावा अन्य सामग्री भी बरामद की। इस मामले में गौड़ समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि यह छापेमारी सिकंदराबाद के ड्रग माफिया को बड़ा झटका है। आगे की जांच में और खुलासे होने की संभावना है।

अन्य स्कूल के लिए चेतावनी जारी

स्थानीय निवासियों में हड़कंप मच गया है, क्योंकि यह स्कूल इलाके के बच्चों का केंद्र था। पुलिस ने आसपास के 26 स्कूलों और कॉलेजों को ड्रग्स के खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। यह घटना शिक्षा संस्थानों में ड्रग्स के प्रसार को रोकने के लिए सतर्कता की जरूरत पर जोर दे रही है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

14 Sept 2025 01:14 pm

Published on:

14 Sept 2025 11:01 am

Hindi News / National News / स्कूल की आड़ में चल रही ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़, करोड़ों का नशीला पदार्थ बरामद

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.