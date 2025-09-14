स्कूल की आड़ में चल रही ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़, करोड़ों का नशीला पदार्थ बरामद

पुलिस के अनुसार, स्कूल का मालिक गौड़ इस अवैध धंधे का मास्टरमाइंड है। उसने स्कूल को बंद कर दिया था और दिन के समय ड्रग्स (मुख्य रूप से अल्प्राजोलम जैसी नशीली गोलियां) बनाने का कारोबार चला रहा था। शाम को वह ट्यूशन क्लासेस का बहाना बनाकर छात्रों को पढ़ाता था, ताकि आसपास के लोगों को कोई शक न हो। छापेमारी के दौरान स्कूल की पांच कक्षाओं में पढ़ाई का दिखावा था, लेकिन छठी कक्षा में ड्रग्स बनाने की मशीनरी और रसायन मिले।