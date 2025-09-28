Karoor Stampede: मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये देगी केंद्र सरकार, PM मोदी ने की घोषणा

इससे पहले, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी इस हादसे को बेहद दुखद और पीड़ादायक बताते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई। मुख्यमंत्री ने कहा, यह हादसा अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है, मेरी संवेदनाएं मृतकों के परिवारों के साथ हैं। सीएम ने दावा किया था कि राज्य सरकार पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद प्रदान करेगी। स्टालिन सरकार ने इस दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष से देने की घोषणा की थी। वहीं, घायलों को 1 लाख रुपए की सहायता देने का ऐलान किया गया था।