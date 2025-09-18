Patrika LogoSwitch to English

सबूत दो या माफी मांगो… राहुल गांधी के ‘वोट चोरी’ आरोपों पर EC का तीखा पलटवार

Election Commission of India: राहुल गांधी के 'वोट चोरी' आरोपों पर चुनाव आयोग ने पलटवार करते हुए उन्हें सबूत देने या माफी मांगने को कहा।

भारत

Devika Chatraj

Sep 18, 2025

EC Reaction
राहुल गांधी के आरोपों पर EC का पलटवार (ANI)

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के हालिया 'वोट चोरी' आरोपों पर चुनाव आयोग (EC) ने जवाब दिया है। EC ने साफ कहा है कि जिन मामलों में राहुल गांधी ने आरोप लगाया, उनमें से कई में आयोग ने ही FIR दर्ज करवाई थी। आयोग ने राहुल को चेतावनी देते हुए कहा कि वे या तो अपने दावों के समर्थन में हलफनामा दें या देश से माफी मांगें। यह विवाद 2024 लोकसभा चुनावों के बाद से चल रहा है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनावों से पहले यह और तेज हो गया है।

EC और BJP पर गंभीर आरोप

राहुल गांधी ने 7 अगस्त 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट डाले गए, जो BJP की जीत सुनिश्चित करने के लिए किए गए। उन्होंने 'वोट चोरी' का मॉडल बताते हुए EC पर BJP से साठगांठ का आरोप लगाया। इसके बाद बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान उन्होंने वोटर लिस्ट में लाखों नाम काटे जाने का दावा किया।

EC का पलटवार

EC ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर (CEC) ज्ञानेश कुमार की अगुवाई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें राहुल के आरोपों को 'गुमराह करने वाला' और 'बेबुनियाद' बताया। CEC ने कहा, "वोट चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल लोगों को भ्रमित करना है, यह संविधान का अपमान है।" आयोग ने स्पष्ट किया कि महादेवपुरा में शकुन रानी नाम की वोटर ने सिर्फ एक बार ही वोट डाला, जैसा राहुल ने दावा किया था। आयोग ने जांच में पाया कि वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट EPIC नंबर्स पुरानी समस्या है, लेकिन यह फ्रॉड नहीं।

बिहार SIR पर EC

बिहार SIR पर EC ने कहा कि यह प्रक्रिया पारदर्शी है और सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले के अनुसार हो रही है। सुबोध कुमार के मामले में आयोग ने बताया कि वे RJD के बूथ लेवल एजेंट हैं और ड्राफ्ट लिस्ट चेक होने पर कोई आपत्ति नहीं की। अगर वे फॉर्म-6 भरें, तो नाम शामिल हो जाएगा। EC ने बिहार में 1 सितंबर के बाद ड्राफ्ट लिस्ट पर शिकायतें न लेने का ऐलान किया।

राहुल का जवाब

राहुल ने EC के नोटिस पर पलटवार करते हुए कहा, "मैंने संसद में शपथ ली है, यही मेरा हलफनामा है।" उन्होंने बेंगलुरु रैली में मांग की कि EC पिछले 10-15 साल की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट और CCTV फुटेज दे। राहुल ने दावा किया कि कांग्रेस की जांच में महादेवपुरा में 5 तरीकों से वोट चोरी हुई: डुप्लीकेट वोटर, फर्जी एड्रेस, एक पते पर 80 लोग, अमान्य फोटो और फॉर्म-6 का दुरुपयोग। उन्होंने कहा, "EC और BJP चुनाव चुरा रहे हैं।"

Published on:

18 Sept 2025 01:59 pm

Hindi News / National News / सबूत दो या माफी मांगो… राहुल गांधी के ‘वोट चोरी’ आरोपों पर EC का तीखा पलटवार

