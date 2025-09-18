सबूत दो या माफी मांगो… राहुल गांधी के ‘वोट चोरी’ आरोपों पर EC का तीखा पलटवार

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के हालिया 'वोट चोरी' आरोपों पर चुनाव आयोग (EC) ने जवाब दिया है। EC ने साफ कहा है कि जिन मामलों में राहुल गांधी ने आरोप लगाया, उनमें से कई में आयोग ने ही FIR दर्ज करवाई थी। आयोग ने राहुल को चेतावनी देते हुए कहा कि वे या तो अपने दावों के समर्थन में हलफनामा दें या देश से माफी मांगें। यह विवाद 2024 लोकसभा चुनावों के बाद से चल रहा है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनावों से पहले यह और तेज हो गया है।