बंगाल में मतदाताओं के नाम हटाए जाने पर चुनाव आयोग को TMC नेता की खुली चुनौती, विरोध प्रदर्शन करने की दी चेतावनी

घोष ने समारोह में उपस्थित जनसमूह को एकजुट रहने का आह्वान करते हुए कहा, "SIR के खिलाफ एकजुट रहें। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी हमारे साथ हैं। तृणमूल कांग्रेस परिवार आपके साथ खड़ा है। अगर एक भी वैध मतदाता का नाम हटाया जाता है, तो हम एक लाख लोगों के साथ दिल्ली में चुनाव आयोग के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे।" उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग के बावजूद 2021 के विधानसभा चुनाव हार गई थी। अब वह मतदाता सूची में छेड़छाड़ कर हेरफेर करना चाहती है। "उन्होंने चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया है। दूसरे राज्यों के मतदाताओं के नाम सूची में डाल दिए हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली में जैसा उन्होंने किया, वैसा ही यहां करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सीएम ममता बनर्जी उनकी चाल समझ चुकी हैं।"