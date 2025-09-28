दुर्गा पूजा पंडाल में महिषासुर की जगह लगी ट्रंप की मूर्ति, पीएम मोदी को धोखा देने की है यह सजा

दुर्गा पूजा पंडाल में महिषासुर की जगह लगी ट्रंप की मूर्ती (फोटो- एक्स पोस्ट)
पश्चिम बंगाल में इन दिनों जोरों शोरों से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर राज्य में हजारों की सख्यां में दुर्गा पंडाल लगाए गए है और दूर दूर से लोग मां के दर्शन करने यहां पहुंच रहे है। इन पंडालों को अलग अलग थीम और अलग अलग आइडिया के अनुसार तैयार किया जाता है जो दर्शकों के लिए काफि रोचक होता है। ऐसा ही एक अनोखा पंडाल इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन इसके वायरल होने की वजह इसकी सजावट थीम नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है।
इस पंडाल समिति ने मां दुर्गा के साथ किसी राक्षसी रूप के महिषासुर की नहीं बल्कि ट्रंप की महिषासुर वाली मूर्ति लगाई है, जो काफी वायरल हो रही है। बहरामपुर में खागड़ा क्रेमेटोरियम घाट दुर्गा पूजा समिति ने यह महिषासुर ट्रंप की मूर्ति लगाई है। समिति ने बताया कि ट्रंप ने भारत को धोखा दिया इसलिए उनकी ऐसी मूर्ति लगाई गई है। समिति ने कहा, वह भारत पर लगे 50 प्रतिशत टैरिफ को एक धोखा मानते है। उन्होंने कहा कि, पीएम मोदी ट्रंप को अपना दोस्त मानते थे लेकिन इसके बावजूद उन्होंने टैरिफ के रूप में भारत को धोखा दिया इसलिए यह मूर्ति लगाई गई है।
ट्रंप की इस खास महिषासुर अवतार वाली मूर्ति को आसिम पाल नामक कलाकार ने तैयार किया था। इसके उद्घाटन के बाद से ही हजारों की संख्या में लोग इसे देखने पहुंच रहे है। साथ ही सोशल मीडिया पर भी इस मूर्ति और इसके पीछे के आइडिया को काफि पसंद किया जा रहा है। बता दे कि ट्रंप ने हाल ही भारत पर पहले 25 प्रतिशत टैरिफ लगा कर बाद में उसे 50 प्रतिशत कर दिया था। इसके चलते अमेरिकी बाजार में भारतीय प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ गया है और उनकी मांग घटने लगी है।
