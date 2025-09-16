देहरादून में बादल फटने से हाहाकार, दुकानें, होटल और पुल बहा, दो लोग लापता

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सहस्त्रधारा में कल रात भारी बारिश के दौरान बादल फटने की घटना ने पूरे इलाके में हाहाकार मचा दिया। करलीगाड़ नदी उफान पर आ गई, जिसके चलते तेज बहाव ने कई दुकानें, होटल और एक पुल को बहा दिया। स्थानीय बाजार में बनी करीब आठ दुकानें पूरी तरह ध्वस्त हो गईं, जबकि टपकेश्वर महादेव मंदिर भी पानी में डूब गया। प्रशासन के अनुसार, दो लोग लापता बताए जा रहे हैं, और रातभर चले बचाव अभियान में 100 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानांतरित किया गया।
घटना की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि रात करीब 11 बजे के आसपास सहस्त्रधारा-करलीगाड़ क्षेत्र में बादल फटने से पहाड़ों से मलबा और पानी का सैलाब नदी में उतर आया। इससे आईटी पार्क इलाके में कई वाहन पानी में डूब गए, और आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा। NDRF और SDRF की टीमें मौके पर पहुंचीं, जबकि एसडीएम कुमकुम जोशी ने रातभर राहत कार्यों की निगरानी की। प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, और लापता लोगों की तलाश जारी है।
मौसम विभाग ने देहरादून सहित कई जिलों में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके चलते जिला प्रशासन ने कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। स्थानीय लोगों से अपील की गई है कि वे नदियों और नालों के किनारे न जाएं और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। यह घटना मॉनसून के अंतिम चरण में उत्तराखंड में हो रही लगातार आपदाओं की कड़ी का हिस्सा है, जहां पहले भी भूस्खलन और बाढ़ की घटनाएं दर्ज की गई हैं।
प्रशासन ने राहत कार्यों को तेज कर दिया है, और प्रभावित क्षेत्रों में बिजली-पानी की आपूर्ति बहाल करने के प्रयास जारी हैं। अधिक जानकारी के लिए जिला आपदा प्रबंधन केंद्र से संपर्क करने की सलाह दी गई है।