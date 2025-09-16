देहरादून में बादल फटने से हाहाकार, दुकानें, होटल और पुल बहा, दो लोग लापता

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सहस्त्रधारा में कल रात भारी बारिश के दौरान बादल फटने की घटना ने पूरे इलाके में हाहाकार मचा दिया। करलीगाड़ नदी उफान पर आ गई, जिसके चलते तेज बहाव ने कई दुकानें, होटल और एक पुल को बहा दिया। स्थानीय बाजार में बनी करीब आठ दुकानें पूरी तरह ध्वस्त हो गईं, जबकि टपकेश्वर महादेव मंदिर भी पानी में डूब गया। प्रशासन के अनुसार, दो लोग लापता बताए जा रहे हैं, और रातभर चले बचाव अभियान में 100 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानांतरित किया गया।