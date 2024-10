Vande Bharat Sleeper Coach : वंदे भारत एक्सप्रेस के स्लीपर कोच का वीडियो वायरल, फाइव-स्टार जैसी लग्जरी ट्रेन का देखें फुल टूर

India’s First Vande Bharat Sleeper Train: वंदे भारत स्लीपर ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस और तेजस एक्सप्रेस ट्रेनों से काफी बेहतर और शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों से भी तेज मानी जा रही हैं।

नई दिल्ली•Oct 16, 2024 / 02:46 pm• Akash Sharma

Vande Bharat Sleeper First Look

India’s First Vande Bharat Sleeper Train First Look: वंदे भारत स्लीपर ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस और तेजस एक्सप्रेस ट्रेनों से काफी बेहतर और शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों से भी तेज मानी जा रही हैं। वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों का परिचालन समयबद्धता और दक्षता को ध्यान में रखकर किया जायेगा। यह ट्रेन विशेष रूप से उन यात्रियों के लिए डिज़ाइन की गई है, जो लंबी दूरी की यात्रा करते है। भारत की सबसे चर्चित ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस अब और भी ज्यादा मार्डन फीचर्स (Modern Features) से लैस होने जा रही है। स्लीपर कोच वंदे भारत के फर्स्ट लुक ने लोगों की उत्सुकता को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है।

Vande Bharat Sleeper Interior फर्स्ट लुक का वीडियो का वीडियो वायरल वंदे भारत का स्लीपर कोच भारतीय रेलवे के लिए एक नया अध्याय शुरू करने जा रहा है। भारतीय रेलवे Indian Railways ने यह तो साबित कर ही दिया है कि अब ट्रेनों का भी एक प्रीमियम वर्जन हो सकता है। स्पेशल ट्रेन के फर्स्ट लुक का वीडियो Indian Tech & Infra के X account से सोशल मीडिया पर शेयर हुआ है जो देखते ही देखते वायरल हो गया। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में वंदे भारत का स्लीपर कोच देख यूजर्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं। एक शख्स ने लिखा- पिछले एक दशक में रेलवे ने कोचों का आधुनिकीकरण किया है। लेकिन मेरा मानना है कि इस वंदे भारत स्लीपर को अच्छा बनाए रखना लोगों की जिम्मेदारी होगी। एक अन्य यूजर ने लिखा कि अगर यह वंदे भारत का स्लीपर क्लास है, तो यह सच में अद्भुत है। खबर लिखे जानें तक इस वीडियो को 7 लाख व्यूज मिल चुके हैं। वहीं 17 हजार यूजर्स ने इस पोस्ट को लाइक भी किया है। 🚨 Vande Bharat Sleeper, the future of Indian railways.



(📷-@trainwalebhaiya) pic.twitter.com/0DbUn40Fr9 — Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) October 14, 2024