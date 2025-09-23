सैंकड़ों की भीड़ के बीच पढ़ा गया मौत का फतवा, सामने आया तीन फिलिस्तीनियों को सरेआम मारने का डरावना वीडियो

इजरायली हमलों के बीच हमास ने हाल ही में तीन फिलिस्तीनियों को सैंकड़ों की भीड़ के सामने मौत के घाट उतार था। रविवार को हुई इस घटना में मारे गए तीनों लोगों पर हमास के अधिकारियों ने इजरायल का सहयोग करने का आरोप लगाया था। इसी की सजा के तौर पर तीनों लोगों को सरेआम गोली मारी दी गई थी। अब इस भयानक घटना का वीडियो सामने आया है जिसमें तीनों फिलिस्तीनियों की नृशंस हत्या के भयानक दृश्य दिखाए गए है। वीडियो में तीनों बंधक आंखों पर पट्टी बांध जमीन पर बैठे दिख रहे है और उनके पीछे हमास के आतंकी बंदूक लिए खड़े है।