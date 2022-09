दिल्ली AIIMS के नए डायरेक्टर की हुई नियुक्ति, जानिए किसको मिली जिम्मेदारी?

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानि एम्स दिल्ली के नए डायरेक्टर की नियुक्ति कर दी गई है। दिल्ली एम्स की कमान अब डॉ. रणदीप गुलेरिया के जाने के बाद डॉ एम श्रीनिवास को सौंपी गई है। खास बात यह है कि डॉ. श्रीनिवास 32 डॉक्टरो को पछाड़कर इस रेस में अव्वल आए हैं।

दिल्ली स्थिति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के डायरेक्टर के रूप में डॉ. एम श्रीनिवास की नियुक्ति कर दी गई है। डॉ एम श्रीनिवास ईएसआइ अस्पताल हैदराबाद के डीन के रूप में सेवा दे रहे थे। उन्होंने डॉ. रणदीप गुलेरिया की जगह ली है। दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के मुखिया का ऐलान शुक्रवार को किया गया। वर्तमान डायरेक्टर रणदीप गुलरिया का कार्यकाल खत्म होने के बाद से ही इस रेस में कई नाम आगे चल रहे थे। आखिरकार श्री निवास के नाम पर मुहर लगी।





