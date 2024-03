कौन है गैंगस्टर कपिल सांगवान? INLD नेता नफे सिंह की हत्या की ली जिम्मेदारी

नफे सिंह राठी की हत्या क्यों की? बुधवार को कपिल सांगवान ने सोशल मीडिया पर नफे सिंह राठी और किशन की हत्या की जिम्मेदारी ली। सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार, राठी सांगवान के प्रतिद्वंद्वी गैंगस्टर मंजीत महल का करीबी दोस्त था। हरियाणा पुलिस उस पोस्ट की पुष्टि कर रही है, जिसमें नफे सिंह राठी को कथित तौर पर मंजीत महल से हाथ मिलाते हुए दिखाया गया है। सांगवान ने कथित तौर पर पूर्व के बहनोई की हत्या कर दी थी। 2020 में पैरोल पर जेल से बाहर आने के बाद वह यूनाइटेड किंगडम (UK) भाग गया। उसने यूपी के बरेली (bareilly) से फर्जी पासपोर्ट (fake passport) बनवाया और थाईलैंड (thailand) के रास्ते दुबई भाग गया। बाद में वह ब्रिटेन में बस गये।

