UP में क्यों हारी BJP, 50 हजार लोगों से बात कर तैयार हुई 15 पन्नों की रिपोर्ट

Why did BJP lose in UP: उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भाजपा की करारी हार क्यों हुई, 15 पन्नों की समीक्षा रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है।

नई दिल्ली•Jul 19, 2024 / 07:39 am• Shaitan Prajapat

Why did BJP lose in UP: उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भाजपा की करारी हार क्यों हुई, 15 पन्नों की समीक्षा रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। सभी 80 लोकसभा क्षेत्रों के 50 हजार लोगों से बात कर तैयार यह रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भाजपा नेतृत्व को सौंपी है। कहा गया है कि पेपर लीक और नई भर्तियां न होने से युवाओं में असंतोष, नौकरशाही के हावी होने से सांसदों-विधायकों और कार्यकर्ताओं की नाराजगी से बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। भाजपा सांसदों के संविधान बदल देने के विवादित बयानों को विपक्ष की ओर से बड़ा मुद्दा बनाने से पिछले चुनावों में वोट करने वाले गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलित मतदाता पार्टी से इस बार छिटक गए, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा।