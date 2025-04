Raipur city will gain speed, तीन ओवरब्रिज से ट्रैफिक दौड़ाने की कवायद

राजधानी रायपुर (the capital Raipur) के भनपुरी चौक से टाटीबंध (Bhanpuri Chowk and Tatibandh) के बीच तीन ओवरब्रिज से ट्रैफिक दौड़ेगा। राज्य बनने के बाद रिंग-1 और 2 शहर के बीच में आ चुकी है। इस वजह से दोनों तरफ शॉपिंग मॉल, ट्रैफिक दबाव का दबाव ज्यादा बढ़ा है। भारी वाहनों की आवाजाही के दौरान सबसे अधिक खतरा (most danger) छोटे वाहन चालकों को होता है। ओवरब्रिज बन जाने से रायपुर, दुर्ग तरफ से बिलासपुर जाने वाले वाहन सीधे ओवरब्रिज से निकलेंगे। ऐसा ही बिलासपुर तरफ का ट्रैफिक भी टाटीबंध पहुंचेगा।