13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Raipur News: चाइनीज मांझे से युवती के घायल होने के बाद जागे जिम्मेदार, कई दुकानों में छापामार कार्रवाई

Raipur News: कई दुकानों पर छापा मारकर चाइनीज मांझा जब्त किया तो वहीं, मुख्यमंत्री के आदेश के बाद निगरानी तंत्र को मजबूत करने का दावा कर रहे हैं।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Jan 13, 2026

Raipur News:चाइनीज मांझे से युवती के घायल होने के बाद जागे जिम्मेदार, कई दुकानों में छापामार कार्रवाई

घायल युवती से मिलने पहुंचे निगम के नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी [Photo Patrika]

Raipur News: मकर संक्रांति से दो दिन पहले चाइनीज मांझे से युवती के घायल होने के बाद नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी जागे। सोमवार को राजधानी की कई दुकानों पर छापा मारकर चाइनीज मांझा जब्त किया तो वहीं, मुख्यमंत्री के आदेश के बाद निगरानी तंत्र को मजबूत करने का दावा कर रहे हैं।
संक्रांति को देखते हुए बड़ी मात्रा में पतंग और चाइनीज मांझा दुकानों में पहुंच गए हैं।

इसकी सप्लाई पर जिम्मेदारों ने महीने-दो महीने पहले से रोक लगाना उचित नहीं समझा। जब ऐन त्योहार के वक्त युवती बुरी तरह से घायल हो गई, तभी पर्यावरण संरक्षण मंडल के जिम्मेदारों की भी नींद टूटी। निगम के जोन-1, जोन-5 की टीम के साथ पर्यावरण संरक्षण मंडल की टीम भी जांच में शामिल हुई और जोन 1 क्षेत्र में 2 पतंग दुकानों में चाइनीज मांझा मिलने पर 10 हजार जुर्माना किया। घासीदास प्लाजा आमापारा के सामने सडक से पतंग दुकानों को हटाया।

नेता प्रतिपक्ष ने घायल युवती को दिया मदद का आश्वासन

निगम में नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी मांझा से घायल नेहा यादव के घर पहुंचे और घटना के बारे में पूरी जानकारी लेते हुए जरूरत पड़ने पर मदद का भरोसा दिलाया। नेहा ने बताया कि वह मंदिर जा रही थी, टिल्लू चौक के पास मांझा उसके मुंह पर आया तो वह हाथ से बचाव करने लगी। इसी बचाव में होंठ और अंगुलियां कट गए।

पत्रिका अपील... पतंग तो दूसरी मिल जाएगी, जिंदगी नहीं...

मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाना सबसे ज्यादा खुशी वाला समय होता है। इस दौरान अगर दूसरी पतंग दिख जाए तो उसे काटने का मन करता है। उसमें सफलता मिलने पर खुशी भी होती है। वहीं, खुद की पतंग को कटने से बचाने के लिए लोग चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करते हैं। इस बार संकल्प लें कि न तो चाइनीज मांझा खरीदेंगे और न किसी का खरीदने देंगे। पतंग कटेगी तो दूसरी ले सकते हैं, लेकिन सांसों की डोर टूटी तो दोबारा नहीं ला पाएंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

13 Jan 2026 01:40 am

Published on:

13 Jan 2026 01:38 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Raipur News: चाइनीज मांझे से युवती के घायल होने के बाद जागे जिम्मेदार, कई दुकानों में छापामार कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Chhattisgarh Coal Levy Scam: ईडी ने की पीएमएलए के तहत कार्रवाई, सौम्या और निखिल की 2.66 करोड़ की संपत्ति अटैच

Chhattisgarh Coal Levy Scam: ईडी ने की पीएमएलए के तहत कार्रवाई, सौम्या और निखिल की 2.66 करोड़ की संपत्ति अटैच
रायपुर

बालोद के ग्राम दुधली में प्रथम राष्ट्रीय रोवर-रेंजर जंबूरी का भव्य एवं ऐतिहासिक समापन, 15 हजार से अधिक रोवर-रेंजरों की सहभागिता से ऐतिहासिक बना जंबूरी

बालोद के ग्राम दुधली में प्रथम राष्ट्रीय रोवर-रेंजर जंबूरी का भव्य एवं ऐतिहासिक समापन, 15 हजार से अधिक रोवर-रेंजरों की सहभागिता से ऐतिहासिक बना जंबूरी
रायपुर

जनसंपर्क अधिकारियों की दो दिवसीय राज्य स्तरीय कौशल संवर्धन कार्यशाला का शुभारंभ, आयुक्त डॉ. रवि मित्तल ने कहा-एआई टेक्नालॉजी के उपयोग से कम एफर्ट में होगा ज्यादा काम

जनसंपर्क अधिकारियों की दो दिवसीय राज्य स्तरीय कौशल संवर्धन कार्यशाला का शुभारंभ, आयुक्त डॉ. रवि मित्तल ने कहा-एआई टेक्नालॉजी के उपयोग से कम एफर्ट में होगा ज्यादा काम
रायपुर

CG RERA: बिना पंजीकरण प्लॉट विक्रय पर CGRERA की कार्रवाई, दो भूमि स्वामियों पर 5 लाख रुपये का अर्थदंड

CG RERA: बिना पंजीकरण प्लॉट विक्रय पर CGRERA की कार्रवाई, दो भूमि स्वामियों पर 5 लाख रुपये का अर्थदंड
रायपुर

प्रदेश के 8 युवाओं और एक संगठन को मिला छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया सम्मानित

प्रदेश के 8 युवाओं और एक संगठन को मिला छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया सम्मानित
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.