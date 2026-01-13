Raipur News: चाइनीज मांझे से युवती के घायल होने के बाद जागे जिम्मेदार, कई दुकानों में छापामार कार्रवाई

मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाना सबसे ज्यादा खुशी वाला समय होता है। इस दौरान अगर दूसरी पतंग दिख जाए तो उसे काटने का मन करता है। उसमें सफलता मिलने पर खुशी भी होती है। वहीं, खुद की पतंग को कटने से बचाने के लिए लोग चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करते हैं। इस बार संकल्प लें कि न तो चाइनीज मांझा खरीदेंगे और न किसी का खरीदने देंगे। पतंग कटेगी तो दूसरी ले सकते हैं, लेकिन सांसों की डोर टूटी तो दोबारा नहीं ला पाएंगे।