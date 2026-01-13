Raipur News: चाइनीज मांझे से युवती के घायल होने के बाद जागे जिम्मेदार, कई दुकानों में छापामार कार्रवाई

घायल युवती से मिलने पहुंचे निगम के नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी [Photo Patrika]
Raipur News: मकर संक्रांति से दो दिन पहले चाइनीज मांझे से युवती के घायल होने के बाद नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी जागे। सोमवार को राजधानी की कई दुकानों पर छापा मारकर चाइनीज मांझा जब्त किया तो वहीं, मुख्यमंत्री के आदेश के बाद निगरानी तंत्र को मजबूत करने का दावा कर रहे हैं।
संक्रांति को देखते हुए बड़ी मात्रा में पतंग और चाइनीज मांझा दुकानों में पहुंच गए हैं।
इसकी सप्लाई पर जिम्मेदारों ने महीने-दो महीने पहले से रोक लगाना उचित नहीं समझा। जब ऐन त्योहार के वक्त युवती बुरी तरह से घायल हो गई, तभी पर्यावरण संरक्षण मंडल के जिम्मेदारों की भी नींद टूटी। निगम के जोन-1, जोन-5 की टीम के साथ पर्यावरण संरक्षण मंडल की टीम भी जांच में शामिल हुई और जोन 1 क्षेत्र में 2 पतंग दुकानों में चाइनीज मांझा मिलने पर 10 हजार जुर्माना किया। घासीदास प्लाजा आमापारा के सामने सडक से पतंग दुकानों को हटाया।
नेता प्रतिपक्ष ने घायल युवती को दिया मदद का आश्वासन
निगम में नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी मांझा से घायल नेहा यादव के घर पहुंचे और घटना के बारे में पूरी जानकारी लेते हुए जरूरत पड़ने पर मदद का भरोसा दिलाया। नेहा ने बताया कि वह मंदिर जा रही थी, टिल्लू चौक के पास मांझा उसके मुंह पर आया तो वह हाथ से बचाव करने लगी। इसी बचाव में होंठ और अंगुलियां कट गए।
मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाना सबसे ज्यादा खुशी वाला समय होता है। इस दौरान अगर दूसरी पतंग दिख जाए तो उसे काटने का मन करता है। उसमें सफलता मिलने पर खुशी भी होती है। वहीं, खुद की पतंग को कटने से बचाने के लिए लोग चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करते हैं। इस बार संकल्प लें कि न तो चाइनीज मांझा खरीदेंगे और न किसी का खरीदने देंगे। पतंग कटेगी तो दूसरी ले सकते हैं, लेकिन सांसों की डोर टूटी तो दोबारा नहीं ला पाएंगे।
