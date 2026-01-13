13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Chhattisgarh Coal Levy Scam: ईडी ने की पीएमएलए के तहत कार्रवाई, सौम्या और निखिल की 2.66 करोड़ की संपत्ति अटैच

Chhattisgarh Coal Levy Scam: राज्य सेवा की निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया और निखिल चंद्राकर की 2.66 करोड़ रुपए की 8 चल-अचल संपत्तियों को अटैच किया गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Jan 13, 2026

Chhattisgarh Coal Levy Scam: ईडी ने की पीएमएलए के तहत कार्रवाई, सौम्या और निखिल की 2.66 करोड़ की संपत्ति अटैच

सौम्या और निखिल की 2.66 करोड़ की संपत्ति अटैच {Photo Patrika}

Chhattisgarh Coal Levy Scam: ईडी रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा कोयला घोटाले की आरोपी बनाई गई राज्य सेवा की निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया और निखिल चंद्राकर की 2.66 करोड़ रुपए की 8 चल-अचल संपत्तियों को अटैच किया गया है। इसमें स्वयं के साथ ही परिजनों और रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी गई कृषि भूमि, विभिन्न प्राॅपर्टी शामिल है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की गई है।

उक्त संपत्तियां सौम्या और निखिल द्वारा कोयला का परिवहन करने वाले ट्रांसपोर्टरों से अवैध वसूली के जरिए अर्जित करना बताया है। ईडी द्वारा अधिकृत रूप से इसकी रिलिज जारी कर बताया है कि 2022 में बेंगलूरु पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर, आयकर विभाग के 19 जून 2023 को दर्ज अभियोजन शिकायत के साथ ही राज्य में कोयला के परिवहन में अवैध वसूली के ईओडब्ल्यू/एसीबी द्वारा 11 जनवरी 2024 को दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की गई थी।

सिंडिकेट बनाकर वसूली

वसूली करने के लिए सिंडिकेट बनाया गया था। इसमें निजी व्यक्तियों के एक समूह ने राज्य के नेताओं और नौकरशाहों के साथ मिलीभगत कर जुलाई 2020 से जून 2022 के दौरान घोटाला किया। यह खेल कोयला का परिवहन करने वाले ट्रांसपोर्टरों से 25 रुपए प्रति टन होता था। इसके जरिए सिंडिकेट ने करीब 540 करोड़ रुपए की वसूली की।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

13 Jan 2026 01:23 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Chhattisgarh Coal Levy Scam: ईडी ने की पीएमएलए के तहत कार्रवाई, सौम्या और निखिल की 2.66 करोड़ की संपत्ति अटैच

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Raipur News: चाइनीज मांझे से युवती के घायल होने के बाद जागे जिम्मेदार, कई दुकानों में छापामार कार्रवाई

Raipur News:चाइनीज मांझे से युवती के घायल होने के बाद जागे जिम्मेदार, कई दुकानों में छापामार कार्रवाई
रायपुर

बालोद के ग्राम दुधली में प्रथम राष्ट्रीय रोवर-रेंजर जंबूरी का भव्य एवं ऐतिहासिक समापन, 15 हजार से अधिक रोवर-रेंजरों की सहभागिता से ऐतिहासिक बना जंबूरी

बालोद के ग्राम दुधली में प्रथम राष्ट्रीय रोवर-रेंजर जंबूरी का भव्य एवं ऐतिहासिक समापन, 15 हजार से अधिक रोवर-रेंजरों की सहभागिता से ऐतिहासिक बना जंबूरी
रायपुर

जनसंपर्क अधिकारियों की दो दिवसीय राज्य स्तरीय कौशल संवर्धन कार्यशाला का शुभारंभ, आयुक्त डॉ. रवि मित्तल ने कहा-एआई टेक्नालॉजी के उपयोग से कम एफर्ट में होगा ज्यादा काम

जनसंपर्क अधिकारियों की दो दिवसीय राज्य स्तरीय कौशल संवर्धन कार्यशाला का शुभारंभ, आयुक्त डॉ. रवि मित्तल ने कहा-एआई टेक्नालॉजी के उपयोग से कम एफर्ट में होगा ज्यादा काम
रायपुर

CG RERA: बिना पंजीकरण प्लॉट विक्रय पर CGRERA की कार्रवाई, दो भूमि स्वामियों पर 5 लाख रुपये का अर्थदंड

CG RERA: बिना पंजीकरण प्लॉट विक्रय पर CGRERA की कार्रवाई, दो भूमि स्वामियों पर 5 लाख रुपये का अर्थदंड
रायपुर

प्रदेश के 8 युवाओं और एक संगठन को मिला छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया सम्मानित

प्रदेश के 8 युवाओं और एक संगठन को मिला छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया सम्मानित
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.