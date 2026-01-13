Chhattisgarh Coal Levy Scam: ईडी ने की पीएमएलए के तहत कार्रवाई, सौम्या और निखिल की 2.66 करोड़ की संपत्ति अटैच

सौम्या और निखिल की 2.66 करोड़ की संपत्ति अटैच {Photo Patrika}
Chhattisgarh Coal Levy Scam: ईडी रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा कोयला घोटाले की आरोपी बनाई गई राज्य सेवा की निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया और निखिल चंद्राकर की 2.66 करोड़ रुपए की 8 चल-अचल संपत्तियों को अटैच किया गया है। इसमें स्वयं के साथ ही परिजनों और रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी गई कृषि भूमि, विभिन्न प्राॅपर्टी शामिल है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की गई है।
उक्त संपत्तियां सौम्या और निखिल द्वारा कोयला का परिवहन करने वाले ट्रांसपोर्टरों से अवैध वसूली के जरिए अर्जित करना बताया है। ईडी द्वारा अधिकृत रूप से इसकी रिलिज जारी कर बताया है कि 2022 में बेंगलूरु पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर, आयकर विभाग के 19 जून 2023 को दर्ज अभियोजन शिकायत के साथ ही राज्य में कोयला के परिवहन में अवैध वसूली के ईओडब्ल्यू/एसीबी द्वारा 11 जनवरी 2024 को दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की गई थी।
सिंडिकेट बनाकर वसूली
वसूली करने के लिए सिंडिकेट बनाया गया था। इसमें निजी व्यक्तियों के एक समूह ने राज्य के नेताओं और नौकरशाहों के साथ मिलीभगत कर जुलाई 2020 से जून 2022 के दौरान घोटाला किया। यह खेल कोयला का परिवहन करने वाले ट्रांसपोर्टरों से 25 रुपए प्रति टन होता था। इसके जरिए सिंडिकेट ने करीब 540 करोड़ रुपए की वसूली की।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग