Chhattisgarh Coal Levy Scam: ईडी ने की पीएमएलए के तहत कार्रवाई, सौम्या और निखिल की 2.66 करोड़ की संपत्ति अटैच

उक्त संपत्तियां सौम्या और निखिल द्वारा कोयला का परिवहन करने वाले ट्रांसपोर्टरों से अवैध वसूली के जरिए अर्जित करना बताया है। ईडी द्वारा अधिकृत रूप से इसकी रिलिज जारी कर बताया है कि 2022 में बेंगलूरु पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर, आयकर विभाग के 19 जून 2023 को दर्ज अभियोजन शिकायत के साथ ही राज्य में कोयला के परिवहन में अवैध वसूली के ईओडब्ल्यू/एसीबी द्वारा 11 जनवरी 2024 को दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की गई थी।