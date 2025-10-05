जुबीन गर्ग की मौत में नया मोड़, साथी का दावा, उन्हें जहर दिया गया, मैनेजर और आयोजक पर हत्या के आरोप

Zubeen Garg Death Row: असम के मशहूर गायक जुबीन गर्ग की सिंगापुर में हुई मौत के मामले में नया और चौंकाने वाला मोड़ आ गया है। उनके म्यूजिक बैंड के सदस्य शेखर ज्योति गोस्वामी ने जुबीन की मौत को हादसा नहीं, हत्या बताया है। ज्योति ने मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और आयोजक श्यामकानू महंत पर जुबीन को जहर देने का आरोप लगाया है। मौत की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआइटी) के सामने अपना बयान दर्ज कराते हुए शेखर ज्योति ने दावा किया कि सिद्धार्थ और महंत ने मिलकर साजिश रची और इसे डूबने से हुआ हादसा साबित करने का प्रयास किया।