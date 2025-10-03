Zubeen Garg Death: स्कूबा डाइविंग से नहीं ऐसे हुई मौत, पुलिस ने उनके मैनेजर और फेस्टिवल आयोजक को किया अरेस्ट

जुबीन गर्ग की हुई थी सिंगापुर में मौत
Zubeen Garg death Probe: असम पुलिस ने लोकप्रिय गायक ज़ुबीन गर्ग की हाल ही में सिंगापुर में हुई मौत के बाद उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और महोत्सव के आयोजक श्यामकानु महंत के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। दोनों को बुधवार को दिल्ली से हिरासत में लिया गया और बाद में असम लाए जाने पर स्थानीय अदालत ने दोनों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। एफआइआर में गैर इरादतन हत्या, आपराधिक षड्यंत्र और लापरवाही के कारण मौत शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार, ज़ुबीन की मौत स्कूबा डाइविंग के दौरान नहीं, बल्कि तैराकी के दौरान हुई थी।
विशेष पुलिस महानिदेशक (सीआईडी) मुन्ना प्रसाद गुप्ता के अनुसार, प्रारंभिक निष्कर्षों के आधार पर गिरफ्तारियां की गईं और दोनों व्यक्तियों से फिलहाल जांच टीम पूछताछ कर रही है। मामले में मैं ज्यादा जानकारी साझा नहीं कर सकता। हमने एफआईआर में बीएनएस की धारा 103 जोड़ दी गई है। नई जांच उन दावों के विपरीत है जिसमें कहा गया था कि स्कूबा डाइविंग के दौरान उनकी मृत्यु हुई।
सिंगापुर पुलिस बल (एसपीएफ) ने औपचारिक अनुरोध के बाद भारतीय उच्चायोग के साथ अपनी प्रारंभिक जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक प्रति साझा की है। मीडिया रिपोर्ट में इसमें स्पष्ट रूप से डूबने को मौत का कारण बताया गया है। गौरतलब है कि असम के रहने वाले गर्ग भारत और सिंगापुर के बीच राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए सिंगापुर आए थे। वे भारत-आसियान पर्यटन वर्ष समारोह और पूर्वोत्तर भारत महोत्सव में भी शामिल हुए थे।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग