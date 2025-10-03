Zubeen Garg Death: स्कूबा डाइविंग से नहीं ऐसे हुई मौत, पुलिस ने उनके मैनेजर और फेस्टिवल आयोजक को किया अरेस्ट

Zubeen Garg death Probe: असम पुलिस ने लोकप्रिय गायक ज़ुबीन गर्ग की हाल ही में सिंगापुर में हुई मौत के बाद उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और महोत्सव के आयोजक श्यामकानु महंत के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। दोनों को बुधवार को दिल्ली से हिरासत में लिया गया और बाद में असम लाए जाने पर स्थानीय अदालत ने दोनों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। एफआइआर में गैर इरादतन हत्या, आपराधिक षड्यंत्र और लापरवाही के कारण मौत शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार, ज़ुबीन की मौत स्कूबा डाइविंग के दौरान नहीं, बल्कि तैराकी के दौरान हुई थी।