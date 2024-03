Pandit Pradeep Mishra Katha - जहां- जहां होगी पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण, वहां बनेंगे अस्पताल

नीमचPublished: Mar 29, 2024 03:48:17 pm Submitted by: deepak deewan

Pandit Pradeep Mishra Katha - Hospital will be built in Shiv Mahapuran -प्रशासन ने शिव महापुराण कथा की अनुमति दे दी।

जहां पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा होगी, वहां वहां अस्पताल भी बनाए जाएंगे।

मनासा में विख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा पर छाए संकट के बादल छंट गए हैं। प्रशासन ने आचार संहिता के साथ ही कथास्थल पर अपर्याप्त व्यवस्थाओं की बात कहते हुए आयोजन की अनुमति नहीं दी थी। इसके बाद आयोजक सक्रिय हुए और विधायक अनिरूद्ध माधव मारू ने भी सीएम डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर समुचित व्यवस्थाएं जुटाने का भरोसा भी दिलाया। इसके बाद प्रशासन ने शिव महापुराण कथा की अनुमति दे दी।