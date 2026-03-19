कोख के कातिलों पर स्ट्राइक: भ्रूण लिंग जांच गिरोह का भंडाफोड़, दो गिरफ्तार

प्राथमिक जांच में सामने आया है कि यह गिरोह लंबे समय से हरियाणा की महिलाओं को यूपी ले जाकर यह अवैध धंधा कर रहा था। अब पुलिस और स्वास्थ्य विभाग यह पता लगाने में जुटा है कि इस गिरोह के तार और कहां-कहां जुड़े हैं और इसमें कौन-से निजी अस्पताल या अल्ट्रासाउंड सेंटर शामिल हैं। यह भी बात सामने आई है कि कुछ और अस्पतालों के नाम इन लोगों ने बताए हैं। इन्होने उन सभी अस्पतालों के ना गिनाएं हैं जिनके यहां से इन्हे काम मिलता था। पुलिस अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी में लगी हुई है।