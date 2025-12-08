ऐसा कैसे हो सकता है…दिल्ली के इंडस्ट्रियल एरिया की समस्याओं पर हाईकोर्ट हैरान

लाइव लॉ के अनुसार, कोर्ट ने कड़े शब्दों में पूछा कि आखिर कैसे एक बड़े औद्योगिक इलाके में पीने का पानी, सीवर और बारिश का पानी निकालने की नालियां तक नहीं हैं? कोर्ट को बताया गया कि मुंडका में पीने का पानी टैंकरों से मंगाया जाता है और गंदे पानी को हटाने के लिए निजी पंपों का इस्तेमाल किया जाता है। जजों ने टिप्पणी की कि यही वजह है कि कई जगहों पर लोग गंदा पानी बाहर फेंक देते हैं या जला देते हैं, जिससे प्रदूषण फैलता है। सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि इलाके में ग्राउंड वॉटर का TDS इतना ज्यादा है कि पीना तो दूर, कपड़े धोने में भी उसका उपयोग बिल्कुल नहीं किया जा सकता।