लड़की-बहन मासिक सहायता योजना की राशि 1500 से बढ़ाकर 2100 रुपये करेगी सरकार! ऐसे करें आवेदन

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जिला परिषद चुनाव 2026 के प्रचार के दौरान छत्रपति संभाजीनगर जिले में आयोजित एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की टिप्पणियों के बावजूद सरकार इस योजना को जारी रखेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह योजना महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है और इसे किसी भी हाल में बंद नहीं किया जाएगा। शिंदे ने बताया कि अब तक ‘लाड़की बहिन’ योजना के तहत करीब 45 हजार करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। “यदि सर्वे कराया जाए तो यह सामने आएगा कि कई महिला लाभार्थियों ने इस राशि से छोटे-छोटे व्यवसाय शुरू किए हैं। वे इस सहायता से अपने परिवार का बेहतर ढंग से पालन-पोषण कर रही हैं। जनकल्याणकारी योजनाएं चलाना सरकार का कर्तव्य है और यह योजना हमेशा जारी रहेगी।”