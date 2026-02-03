पुलिस और डकैतों के बीच फिल्मी अंदाज में मुठभेड़, आरोपी दो डकैतो को लगी गोली

इस सूचना पर थाना जानी पुलिस की एक टीम तत्काल आश्रम नहर पटरी पर पहुंची और संदिग्ध की कार को रुकवाने का प्रयास किया। खुद को घिरता हुआ देख कार में बैठे लोगों ने फिल्मी अंदाज में पुलिस टीम पर फायर कर दिए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की ओर से भी फायरिंग की गई। इस पर कार अनियंत्रित होकर पेड से टकरा गयी। पुलिस के अनुसार इसके बाद पुलिस टीम आगे बढ़ी तो कार में सवार दोनों युवकों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी और भागने लगे। पुलिस टीम की ओर से भी फायरिंग की गई तो दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी। दोनों गोली लगने के बाद मौके पर ही गिर पड़े। पूछताछ में बताया कि इन्होंने ही 21 जनवरी को शाहजीम ग्राम मुंडाली में अपने साथियों के साथ मिलकर डकैती डाली थी।