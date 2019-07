कारगिल विजय दौड़: शहीदों की याद में सैनिकों के साथ दौड़ी दिल्ली, विजय चौक से इंडिया गेट तक विक्ट्री रन

नई दिल्ली। कारगिल विजय दिवस ( Kargil Vijay Diwas ) के उपलक्ष्य में जहां देश भर में तरह-तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कारगिल विजय दौड़ ( Kargil Victory Run ) शुरू हो गई है। कारगिल विजय दौड़ दिल्ली के विजय चौक से शुरू हुई है। आपको बता दें कि इस साल 26 जुलाई को कारगिल विजय के 20 साल पूरे हो रहे हैं।

#WATCH Delhi: Kargil 'victory run' flagged off by Lieutenant-General Ashwani Kumar, from Vijay Chowk. The run will conclude at India Gate. #KargilVijayDiwas pic.twitter.com/SCeanZFrSJ