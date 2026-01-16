अमीर बनने के लिए 29 साल की लड़की ने बॉयफ्रेंड को बनाया बाप, फिर शुरू किया शातिर खेल

Kidnapping: राष्ट्रीय राजधानी से अपहृत पांच साल के बच्चे की तलाश में जुटी पुलिस के हाथ एक ऐसा कपल लग गया, जिसने पूरे मामले का सिर्फ पर्दाफाश ही नहीं किया, बल्कि एक ऐसी साजिश का खुलासा किया। जिसने सारी मानवीय संवेदनाओं का गला घोट दिया। यह साजिश सिर्फ इसलिए रची गई, क्योंकि 29 साल की लड़की जल्दी अमीर बनना चाहती थी। अपहरण और मानव तस्करी की इस साजिश में लड़की के बॉयफ्रेंड ने भी पूरा साथ दिया। उसकी उम्र भी 29 साल है। दोनों ही बिहार के खगड़िया जिले के रहने वाले हैं। इसमें सबसे खास बात ये है कि लड़की ने मासूम बच्चे को उसकी मां बनकर अगवा किया और अपने बॉयफ्रेंड को उसका बाप बनाया। बहरहाल, दिल्ली पुलिस की सतर्कता ने कपल के नापाक इरादों पर पानी फेर दिया है।