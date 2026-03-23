गजब का चोर! जिसने चुराई कोल्ड ड्रिंक की ढाई हजार कैन

पुलिस ने जब से पूछताछ की तो उसने फिल्मी अंदाज में पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते हुए कहा कि साहब मैं अकेला आदमी आखिर किस तरह से इतनी सारी कोल्ड ड्रिंक की कान चोरी कर सकता हूं आपको कोई गलतफहमी हो गई है मैं इस घटना को अंजाम नहीं दिया है लेकिन जब पुलिस ने शक्ति के साथ पूछताछ की तो आरोपी ने बता दिया कि उसने सारा माल कहां छुपाया हुआ है इसके बाद पुलिस ने पूरे माल की बरामद कीकर ली। पुलिस ने हिरासत में लिए गए इस आरोपी की निशानदेही पर कैम्पा एनर्जी गोल्ड बूस्ट की 104 पेटी ब्रांड कर ली इन पेटी में करीब ढाई हजार कैन थी।