ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने सड़क पर लगाई झाड़ू, वीडियो वायरल हुआ तो मिला सम्मान, लोगों ने ऐसे किया सलाम

नई दिल्ली। कहते है एक मछली पूरे तालाब को गंदा करते है। यानी कुछ लोगों की वजह से पूरा स्टाफ बदनाम हो जाता है। ऐसा कुछ लोग ट्रैफिक पुलिस को लेकर सोचते है। लेकिन जब कोई अपना फर्ज से ऊपर उठकर काम करता है, तो उसके लिए सभी के मन में सम्मान बढ़ ही जाता है। ऐसा ही काम एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी किया है। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वह सड़क पर खुद झाडू लगा रहा है। इस वीडियो को देखकर लोग इस पुलिसकर्मी की जमकर तारीफ कर रहे है और दिल खोलकर कमेंट व लाइक भी कर रहे है।

Good deed: A traffic cop clears the rubble on the road to avert skidding of vehicles in #Cuttack #Odisha.@SarangiSudhansu @dcp_cuttack @cpbbsrctc pic.twitter.com/92AF9yWN9j