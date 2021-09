Redmi 9i Sport और Redmi 9A Sport भारत में हुए लॉन्च, जानिए डिटेल्स फीचर्स और कीमत

नई दिल्ली। चाइनीज़ स्मार्टफोन कंपनी शाओमी (Xiaomi) वर्तमान में दुनिया का नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड है। दुनियाभर में इसके स्मार्टफोन्स के कई यूज़र्स हैं। इन्हीं में से भारत भी है, जो शाओमी के लिए बड़ा मार्केट है। ऐसे में शाओमी समय-समय पर भारतीय मार्केट में अपने नए स्मार्टफोन्स लॉन्च करता रहता है। हाल ही में शाओमी ने भारत में 2 नए स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं। इनके नाम Redmi 9i Sport और Redmi 9A Sport हैं।

फीचर्स

आइए एक नज़र डालते है शाओमी (Xiaomi) के नए स्मार्टफोन्स Redmi 9i Sport और Redmi 9A Sport के मुख्य फीचर्स पर।

Redmi 9i Sport

Redmi 9A Sport

कीमत और सेल

Xiaomi के Redmi 9i Sport के 4 जीबी रैम+64 जीबी मैमोरी वाले मॉडल की कीमत 8,799 रुपये और 4 जीबी रैम+128 जीबी मैमोरी वाले मॉडल की कीमत 9,299 रुपये है। Redmi 9A Sport के 2 जीबी रैम+32 जीबी मैमोरी वाले मॉडल की कीमत 6,999 रुपये और 3 जीबी रैम+32 जीबी मैमोरी वाले मॉडल की कीमत 7,999 रुपये है। इस बारे में Redmi India ने ट्वीट करके जानकारी दी।

इन्हें mi.com, Mi Home, Mi स्टोर्स और और अमेज़न से खरीदा जा सकता हैं।

