Redmi 10 Prime: Xiaomi ने भारत में लॉन्च किया नया स्मार्टफोन, जानिए डिटेल्स

नई दिल्ली। चाइनीज़ स्मार्टफोन कंपनी शाओमी (Xiaomi) वर्तमान में दुनिया का नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड है। दुनियाभर के देशों में इसके स्मार्टफोन्स के कई यूज़र्स हैं। इन्हीं में से भारत भी है, जो शाओमी के लिए बड़ा मार्केट है। ऐसे में शाओमी समय-समय पर भारतीय मार्केट में अपने नए स्मार्टफोन्स लॉन्च करता रहता है। हाल ही में शाओमी ने भारत में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है। 3 सितम्बर 2021 को लॉन्च हुए इस स्मार्टफोन का नाम Redmi 10 Prime है। इस नए स्मार्टफोन के लॉन्च से देशभर में स्मार्टफोन लवर्स के लिए अब एक और विकल्प उपलब्ध हो गया है। Redmi India ने इस लॉन्च के बारे में ट्वीट करके जानकारी दी।

The wait ⏳ is finally over🥂 !!



Time to shine🌟 the spotlight 🔦 on our #AllroundSuperstar- the incredible #Redmi10Prime.🔥



A device that's all that you dreamed of, and more. ♥️



Hit RT if you cannot wait for the feature unveil!🔓#Redmi10Prime #AllRoundSuperstar pic.twitter.com/ELJQIrEemS