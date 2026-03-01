बेटे के खिलाफ दर्ज हुई FIR तो बिजली के टावर पर चढ़कर पिता ने कर दिया हाइवोल्टेज ड्रामा !

सहारानपुर के मिर्जापुर थाना क्षेत्र के गांव ताहरपुर के रहने वाले महेंद्र के बेटे के खिलाफ मिर्जापुर थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई। दरअसल कुछ दिन पहले महेंद्र का अपने ही परिवार के कुछ लोगों से विवाद हो गया था।इस मामले में मारपीट हुई थी। बाद में महेंद्र के बेटे के खिलाफ छेड़छाड़ करने और मारपीट करने के आरोपों में एफआईआर दर्ज कर दी गई। ग्रामीणों के अनुसार इस मामले में पिछले कई दिनों से फैसले के प्रयास चल रहे थे लेकिन फैसला नहीं हो सका। जब महेंद्र को लगा कि अब उसके बेटे को जेल जाना पड़ेगा और फैसले की बात नहीं बन रही तो महेंद्र ने बिजली के हाई टेंशन टावर पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा खड़ा कर दिया। घंटों की मशक्कत के बाद किसी तरह ग्रामीण पुलिसकर्मी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी महेंद्र को नीचे उतारने में सफल रहे। महेंद्र को इस आश्वासन पर नीचे उतरा गया है कि उसके मामले में सब लोग बैठकर समझौता कराने प्रयास करेंगे। इस आश्वासन के बाद महेंद्र नीचे तो उतर आया लेकिन अब देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले में क्या करती है! चर्चा हैं कि इस मामले में पुलिस महेंद्र के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है। अब इस मामले में क्या होगा यह तो आगे देखा जाएगा लेकिन फिलहाल यह घटना पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है।