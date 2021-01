Shehnaaz Gill ने बताया कब करेंगी शादी, बोलीं- अगर मैं स्ट्रगल कर रही होती तो...

नई दिल्ली: पंजाबी सिंगर व बिग बॉस 13 की पॉपुलर कंटेस्टेंट शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) को दर्शक काफी पसंद करते हैं। बिग बॉस के दौरान उन्हें लोगों का खूब प्यार मिला। शहनाज ने भले ही शो न जीता हो लेकिन बिग बॉस के 13वें सीजन को उनके नाम से जाना जाता है। खुद शो के होस्ट सलमान खान भी उनके नेचर को पसंद करते थे। बिग बॉस से निकलने के बाद शहनाज नए-नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। लेकिन इस बीच वह अपने फैंस से भी बातचीत करती रहती हैं।

अब हाल ही में शहनाज गिल ने इंस्टाग्राम (Shehnaaz Gill Instagram) से फैंस से लाइव सेशन किया। इस दौरान उन्होंने फैंस के सवालों का जवाब दिया। शहनाज ने अपने मेकअप, ट्रांसफॉर्मेशन और शादी को लेकर बात की। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपनी शादी को लेकर बात करती हुई नजर आ रही हैं।

वीडियो में शहनाज कहती हैं, 'शादी की मेरी उम्र ही नहीं है। अभी मेरे पास है शादी के लिए टाइम। अगर मैं स्ट्रगल कर रही होती तो मैं पक्का शादी कर लेती। अभी तक, मेरे बच्चे भी हो गए होते। लेकिन अभी मेरा मेहनत करने का टाइम है तो मेहनत कर रही हूं और मैं शादी करूंगी जब मेरा मन करेगा।'

How can someone just not love her😭😭😭😭😭😭😭she is so pure n beautiful n kind n humble n sweet n cute n bubbly n honest🤧🤧🤧🤧🤧🤧🤧 #ShehnaazGill ilu🥺♥ pic.twitter.com/e2l6Uf1aHa

इससे साथ ही शहनाज ने बताया कि वह स्लिम क्यों हुई हैं। किसी फैन ने उन्हें कहा कि वह चबी अच्छी लगती थीं। इस पर वह कहती हैं चबी अच्छी थी लेकिन फिर काम नहीं मिलेगा अगर फिर से मोटी हो गई तो। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान शहनाज ने अपने ट्रांसफॉर्मेशन से लोगों को हैरान कर दिया। बिग बॉस में जहां वह काफी चबी-चबी थीं तो लॉकडाउन के दौरान उन्होंने कड़ी मेहनत से खुद का वजन घटाया। अब वह काफी स्लिम हो चुकी हैं। लेकिन फैंस उनसे कमेंट कर कहते हैं कि वह चबी ज्यादा अच्छी लगती हैं। ऐसे में अब उन्होंने साफ कर दिया है कि वह स्लिम क्यों हुई हैं।

Disagree with #shehnaazgill on her chubby point of view but what she said about make-up was cool. Today in conversation with her 💕fans #Shehnaazians pic.twitter.com/78il52n2Oh