Bigg Boss 14: अली गोनी को आया अस्थमा अटैक, जैस्मिन भसीन के आउट होने से लगा बड़ा झटका

नई दिल्ली | बिग बॉस 14 का वीकेंड का वार बेहद मुश्किल भरा रहा। जैस्मिन भसीन के बेघर होने से जहां घरवालें काफी इमोशनल दिखाई दिए वहीं अली गोनी का बुरा हाल हो गया। जैस्मिन के एविक्शन की खबर सुनते ही अली रोने लगे और थोड़ी देर बाद उन्हें अस्थमा अटैक आ गया। इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए अभिनव शुक्ला, जैस्मिन भसीन, रुबीना दिलैक और अली गोनी नॉमिनेट हुए थे। सलमान ने एलिमिनेट हुए कंटेस्टेंट का नाम लेने से पहले एक गेम खेला जिसमें अभिनव और जैस्मिन को रेड जोन में किया गया।

जैस्मिन का एविक्शन सुन अली को आया अटैक

सलमान खान ने थोड़ी देर बाद बहुत ही उदास मन से जैस्मिन भसीन का नाम लिया और उन्हें घर से बाहर आने के लिए कहा। इसके बाद अली गोनी जो उन्हें शो में सपोर्ट करने आए थे वो टूट गए। अली का रो-रोकर इतना बुरा हाल हो गया कि जैस्मिन से लिपटकर रोने लगे। ये सब देखकर सलमान खान भी अपने आंसू नहीं रोक पाए और काफी इमोशनल दिखे। वहीं अली गोनी को अचानक से अस्थमा अटैक आ गया। जिसके बाद जैस्मिन घरवालों से जल्दी उनका पंप लाने को कहा। अली को गहरी सांस लेने को कहा गया और सलमान ने उन्हें स्ट्रॉन्ग बने रहने की सलाह दी। हालांकि अली ने बार-बार यही कहा कि उन्हें भी बाहर कर दिया जाए।

