दल-बदल से परेशान, अबकी बार दी ‘पक्की’ सरकार

दरअसल, दिवाली के बाद जब मैं बिहार चुनाव को कवर करने के लिए पटना समेत कई शहरों और गांवों में घूमा। अधिकांश लोगों के मुंह पर महिलाओं के खाते में दस हजार रुपए जाने के साथ बिजली के बिल कम करने समेत ढेरों योजनाएं गिनाई जाती थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या सरकार सेे नाराजगी भी नहीं जताते थे, लेकिन दल-बदल की शिकायत जरूर करते हुए कहते थे कि इसका इलाज करना जरूरी है। अब जिस तरह के नतीजे आए हैं, उसने साबित कर दिया है कि जनता ने जो चाहा वो कर दिखाया है। अब चाह कर भी नीतीश कुमार या अन्य कोई दल पाला बदलने की सोच नहीं सकता है।