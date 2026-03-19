50 दिन से लापता भाजपा पूर्व महानगर अध्यक्ष! नहीं लग रहा कोई सुराग

50 दिन बीत जाने के बाद जब पुनीत त्यागी का कोई सुराग नहीं लग रहा तो अब पुलिस पर भी दबाव बढ़ रहा है। सवाल यह उठ रहे हैं कि जब भाजपा के इतने बड़े पद पर रह चुके व्यक्ति का पुलिस पता नहीं लगा पा रही है तो अगर कोई सामान्य व्यक्ति गायब हो जाए तो पुलिस क्या करती होगी। इन्ही सवालों की वजह से पुलिस पर दबाव बढ़ रहा है और अब पुलिस ने पुनीत त्यागी की तलाश तेज कर दी है। सवाल वही है कि तलाश तेज कर देने के बाद भी पुलिस के पास पुनीत त्यागी की कोई लोकेशन नहीं है और पुलिस वहीं खड़ी है जहां वह पहले दिन खड़ी हुई थी।