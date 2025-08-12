इंडिया ब्लॉक की एकता के साथ गांधी और बच्चन परिवार में मिट रही है दूरियां

शादाब अहमद
नई दिल्ली। इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी शामिल है। इसके चलते दोनों दलों के नेताओं के अक्सर साथ मिल रहे हैं, जिसकी वजह से गांधी परिवार और बच्चन परिवार एक बार फिर नजदीक आता दिख रहा है।
दरअसल, इंडिया ब्लॉक में शामिल कांग्रेस की संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की अक्सर समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन से मुलाकात हो रही है। यही वजह है कि संसद परिसर में कई बार दोनों परिवारों को बेहद आत्मीयता से मिलते हुए देखा है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से आयोजित डिनर में भी इस तरह की तस्वीरों के बाहर आने से कयास लगाए जा रहे हैं कि अब गांधी परिवार और बच्चन परिवार के बीच दूरियां और तल्खी का दौर समाप्त होने को है।
बिहार के मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के विरोध के चलते इंडिया ब्लॉक के दलों में फिर से लोकसभा चुनाव 2024 जैसी एकजुटता दिखाई दे रही है। कांग्रेस इस मोमेंटम को बनाए रखने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है।
दरअसल, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों के साथ इंडिया ब्लॉक का एकजुटता अभियान अब डिनर पॉलिटिक्स तक पहुंच गया है। एक सप्ताह में दूसरी बार सोमवार को कांग्रेस की ओर से इंडिया ब्लॉक के दलों की डिनर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इस बार डिनर की मेजबानी की। इस डिनर में एनसीपी शरद के प्रमुख शरद पवार, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, राजद, शिवसेना उद्धव समेत लगभग सभी दलों के सांसद और नेता शामिल हुए। खुशनुमा माहौल में खरगे और राहुल गांधी ने विपक्षी नेताओं से वोट चोरी की मुद्दे को इसी तरह गर्मजोशी से उठाए रखने का आह्वान किया।