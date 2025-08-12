इंडिया ब्लॉक की एकता के साथ गांधी और बच्चन परिवार में मिट रही है दूरियां

दरअसल, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों के साथ इंडिया ब्लॉक का एकजुटता अभियान अब डिनर पॉलिटिक्स तक पहुंच गया है। एक सप्ताह में दूसरी बार सोमवार को कांग्रेस की ओर से इंडिया ब्लॉक के दलों की डिनर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इस बार डिनर की मेजबानी की। इस डिनर में एनसीपी शरद के प्रमुख शरद पवार, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, राजद, शिवसेना उद्धव समेत लगभग सभी दलों के सांसद और नेता शामिल हुए। खुशनुमा माहौल में खरगे और राहुल गांधी ने विपक्षी नेताओं से वोट चोरी की मुद्दे को इसी तरह गर्मजोशी से उठाए रखने का आह्वान किया।